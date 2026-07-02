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İstanbul'da Kadın Tacizci Skandalı: İlçe İlçe Gezip Erkekleri Taciz Eden Kadın Gündem Oldu

İstanbul'da Kadın Tacizci Skandalı: İlçe İlçe Gezip Erkekleri Taciz Eden Kadın Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.07.2026 - 11:52
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İstanbul'da dükkanlara 'Öğrenciyim, kolonya satıyorum' bahanesiyle girerek erkek çalışanları taciz eden bir kadın, esnafı şoke etti. İkitelli, Bayrampaşa ve Avcılar'da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olaylarda, kadının ürün satma yalanıyla yaklaştığı erkekleri aniden öpmeye çalıştığı ve reddedilince hakaretler savurduğu ortaya çıktı.

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İstanbul sokakları, son günlerde eşine pek rastlanmayan tuhaf bir taciz olaylar zincirine sahne oluyor.

İstanbul sokakları, son günlerde eşine pek rastlanmayan tuhaf bir taciz olaylar zincirine sahne oluyor.

Şehrin farklı noktalarını adım adım gezen kimliği belirsiz bir kadın, gözüne kestirdiği iş yerlerine girerek erkek çalışanlara yönelik fiziksel tacizde bulunuyor. Özellikle İkitelli, Bayrampaşa ve Avcılar bölgelerinde peş peşe yaşanan şikayetler üzerine ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtları, şüphelinin akılalmaz yöntemini gözler önüne serdi. Kayıtlarda, kadının elindeki ürünlerle dükkanlardan içeri girdiği ve fırsatını bulduğu anlarda erkek çalışanların üzerine yürüyerek onları zorla öpmeye çalıştığı anlar net bir şekilde yer alıyor.

Olayın mağduru olan esnafın ifadeleri, yaşananların nasıl bir anda geliştiğini detaylandırıyor. Şüphelinin dükkanlara girdiğinde önce son derece sakin bir tavırla öğrenci olduğunu ve harçlığını çıkarmak için kolonya sattığını söylediği belirtiliyor. Ancak bu sıradan satış girişimi, çalışanların ürünü almak istememesiyle bir anda şekil değiştiriyor. İş yeri sahiplerine yaklaşarak fiziksel temas kurmaya çalışan kadın, tepki gördüğünde veya reddedildiğinde aniden saldırgan bir tutum sergiliyor. Çalışanların üzerine doğru yürüyerek ağır küfürler eden kadının, bazı dükkanlarda zorla içeri girmeye çalıştığı da gelen bilgiler arasında.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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