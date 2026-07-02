İstanbul'da Kadın Tacizci Skandalı: İlçe İlçe Gezip Erkekleri Taciz Eden Kadın Gündem Oldu

Şehrin farklı noktalarını adım adım gezen kimliği belirsiz bir kadın, gözüne kestirdiği iş yerlerine girerek erkek çalışanlara yönelik fiziksel tacizde bulunuyor. Özellikle İkitelli, Bayrampaşa ve Avcılar bölgelerinde peş peşe yaşanan şikayetler üzerine ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtları, şüphelinin akılalmaz yöntemini gözler önüne serdi. Kayıtlarda, kadının elindeki ürünlerle dükkanlardan içeri girdiği ve fırsatını bulduğu anlarda erkek çalışanların üzerine yürüyerek onları zorla öpmeye çalıştığı anlar net bir şekilde yer alıyor.

Olayın mağduru olan esnafın ifadeleri, yaşananların nasıl bir anda geliştiğini detaylandırıyor. Şüphelinin dükkanlara girdiğinde önce son derece sakin bir tavırla öğrenci olduğunu ve harçlığını çıkarmak için kolonya sattığını söylediği belirtiliyor. Ancak bu sıradan satış girişimi, çalışanların ürünü almak istememesiyle bir anda şekil değiştiriyor. İş yeri sahiplerine yaklaşarak fiziksel temas kurmaya çalışan kadın, tepki gördüğünde veya reddedildiğinde aniden saldırgan bir tutum sergiliyor. Çalışanların üzerine doğru yürüyerek ağır küfürler eden kadının, bazı dükkanlarda zorla içeri girmeye çalıştığı da gelen bilgiler arasında.