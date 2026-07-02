İstanbul'da Kadın Tacizci Skandalı: İlçe İlçe Gezip Erkekleri Taciz Eden Kadın Gündem Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul'da dükkanlara 'Öğrenciyim, kolonya satıyorum' bahanesiyle girerek erkek çalışanları taciz eden bir kadın, esnafı şoke etti. İkitelli, Bayrampaşa ve Avcılar'da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olaylarda, kadının ürün satma yalanıyla yaklaştığı erkekleri aniden öpmeye çalıştığı ve reddedilince hakaretler savurduğu ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul sokakları, son günlerde eşine pek rastlanmayan tuhaf bir taciz olaylar zincirine sahne oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın