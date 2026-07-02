Meteoroloji Duyurdu: 66 Kente Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Temmuz ayının ilk günleri itibarıyla yurdun büyük bölümünde etkisini gösteren yüksek sıcaklıklar, yerini hareketli ve yağışlı bir hava dalgasına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahmin haritasına göre, 2 Temmuz Perşembe gününden itibaren kademeli olarak başlayacak olan hava değişimi, hafta sonunda zirve noktasına ulaşacak.

4 Temmuz Cumartesi ve 5 Temmuz Pazar günleri, ülke genelinde yağış görülecek. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere, yurdun çok büyük bir bölümünde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.