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Meteoroloji Duyurdu: 66 Kente Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Duyurdu: 66 Kente Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
02.07.2026 - 11:12
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelini etkisi altına alacak yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Temmuz ayının ilk günlerinde yaz sıcaklarıyla kavrulan Türkiye, hafta sonuna doğru tamamen farklı bir hava dalgasının etkisine girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji'nin paylaştığı 5 günlük tahmine göre, özellikle hafta sonu birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar ve sıcaklık değişimleri olacak.

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Hafta sonu ülke genelinde yağış olacak.

Hafta sonu ülke genelinde yağış olacak.

Temmuz ayının ilk günleri itibarıyla yurdun büyük bölümünde etkisini gösteren yüksek sıcaklıklar, yerini hareketli ve yağışlı bir hava dalgasına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahmin haritasına göre, 2 Temmuz Perşembe gününden itibaren kademeli olarak başlayacak olan hava değişimi, hafta sonunda zirve noktasına ulaşacak. 

4 Temmuz Cumartesi ve 5 Temmuz Pazar günleri, ülke genelinde yağış görülecek. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere, yurdun çok büyük bir bölümünde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Pazar günü 66 kentte sağanak yağış bekleniyor.

Pazar günü 66 kentte sağanak yağış bekleniyor.

Gün gün hava durumu şöyle:

2 Temmuz Perşembe: Haftanın ilk günlerinde sıcaklıklar yurdun güney ve iç kesimlerinde yüksek seyrederken, kuzey bölgelerde ve özellikle Karadeniz kıyı hattında yer yer yağış geçişleri gözlemleniyor. Ege ve Akdeniz'de ise yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor.

3 Temmuz Cuma: Yağışlı hava dalgası batı bölgelerden yurda giriş yapmaya başlıyor. Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz genelinde yağışların etki alanı genişliyor.

4 Temmuz Cumartesi-5 Temmuz Pazar: Yağışlar tam anlamıyla pik yapıyor. Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yüksek sıcaklıklar yer yer devam etse de bulutluluk oranı artıyor.

6 Temmuz Pazartesi: Yeni haftanın ilk gününde yağışlar batı bölgelerini terk ederek iç ve doğu kesimlere doğru kayıyor. Marmara ve Ege'de hava tekrar açmaya başlarken, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz genelinde sağanaklar etkisini sürdürüyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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