Meteoroloji Duyurdu: 66 Kente Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelini etkisi altına alacak yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Temmuz ayının ilk günlerinde yaz sıcaklarıyla kavrulan Türkiye, hafta sonuna doğru tamamen farklı bir hava dalgasının etkisine girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji'nin paylaştığı 5 günlük tahmine göre, özellikle hafta sonu birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar ve sıcaklık değişimleri olacak.
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Hafta sonu ülke genelinde yağış olacak.
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Pazar günü 66 kentte sağanak yağış bekleniyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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