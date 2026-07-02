Beklenen İstanbul Depremi İçin Gözden Kaçan Tehlike

Beklenen İstanbul depremine dair Prof. Dr. Osman Bektaş'tan yeni açıklama geldi. Deprem bilimcilerin uzun süredir üzerinde tartıştığı 'İstanbul depreminin eksik halkası nerede?' sorusuna yeni bir boyut kazandıran Bektaş, levha hareketlerinin yalnızca Ana Marmara Fayı boyunca gerçekleşmediğini ifade etti. Ünlü jeologa göre, yer kabuğundaki bu devasa hareket; Çınarcık, Orta Marmara ve Tekirdağ çukurları çevresindeki ikincil faylar arasında paylaşılıyor olabilir.

Çınarcık Çukuru'na dikkat çeken Prof. Dr. Bektaş, X hesabından şu paylaşımda bulundu:

'Kırılma mekaniği Çınarcık Çukuru diyor. İstanbul depremi tartışmalarında gözden kaçan kritik nokta: Çınarcık Çukuru (Çek-ayır havza).

Kuzey Marmara'da 1912, 2011, 2012, 2019 ve 2025 deprem dizisinin gerilmeyi batıdan doğuya; 1935 Marmara Adası ve 1999 İzmit depremlerinin ise doğudan batıya aktarmış olabileceği düşünülmektedir.

Fay mekaniğine göre, bu iki gerilme aktarımının arasında kalan Çınarcık Çukuru (doğrultu atımli ve normal fay kompleksi)) gerilme değişimlerine duyarlı bir yapıdır.'