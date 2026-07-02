Beklenen İstanbul Depremi İçin Gözden Kaçan Tehlike
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Marmara Denizi’nde gerçekleşmesi beklenen büyük İstanbul depremine dair senaryolar her geçen gün güncellenirken, açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, X hesabından beklenen İstanbul depremine dair senaryoları dile getirdi. Prof. Dr. Bektaş, olası deprem tartışmalarında bugüne kadar gözden kaçan ve hayati önem taşıyan bir bölgeye dikkat çekti: Çınarcık Çukuru.
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İstanbul depremi için herkesin gözardı ettiği tehlike: Çınarcık Çukuru.
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Prof. Dr. Osman Bektaş, 1963 Adalar depremini hatırlattı: "Çınarcık öncelikli araştırılmalı."
Çınarcık Çukuru nerede?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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