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Beklenen İstanbul Depremi İçin Gözden Kaçan Tehlike

Beklenen İstanbul Depremi İçin Gözden Kaçan Tehlike

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
02.07.2026 - 11:44
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Marmara Denizi’nde gerçekleşmesi beklenen büyük İstanbul depremine dair senaryolar her geçen gün güncellenirken, açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, X hesabından beklenen İstanbul depremine dair senaryoları dile getirdi. Prof. Dr. Bektaş, olası deprem tartışmalarında bugüne kadar gözden kaçan ve hayati önem taşıyan bir bölgeye dikkat çekti: Çınarcık Çukuru.

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İstanbul depremi için herkesin gözardı ettiği tehlike: Çınarcık Çukuru.

İstanbul depremi için herkesin gözardı ettiği tehlike: Çınarcık Çukuru.

Beklenen İstanbul depremine dair Prof. Dr. Osman Bektaş'tan yeni açıklama geldi. Deprem bilimcilerin uzun süredir üzerinde tartıştığı 'İstanbul depreminin eksik halkası nerede?' sorusuna yeni bir boyut kazandıran Bektaş, levha hareketlerinin yalnızca Ana Marmara Fayı boyunca gerçekleşmediğini ifade etti. Ünlü jeologa göre, yer kabuğundaki bu devasa hareket; Çınarcık, Orta Marmara ve Tekirdağ çukurları çevresindeki ikincil faylar arasında paylaşılıyor olabilir.

Çınarcık Çukuru'na dikkat çeken Prof. Dr. Bektaş, X hesabından şu paylaşımda bulundu:

'Kırılma mekaniği Çınarcık Çukuru diyor. İstanbul depremi tartışmalarında gözden kaçan kritik nokta: Çınarcık Çukuru (Çek-ayır havza).

Kuzey Marmara'da 1912, 2011, 2012, 2019 ve 2025 deprem dizisinin gerilmeyi batıdan doğuya; 1935 Marmara Adası ve 1999 İzmit depremlerinin ise doğudan batıya aktarmış olabileceği düşünülmektedir.

Fay mekaniğine göre, bu iki gerilme aktarımının arasında kalan Çınarcık Çukuru (doğrultu atımli ve normal fay kompleksi)) gerilme değişimlerine duyarlı bir yapıdır.'

Prof. Dr. Osman Bektaş, 1963 Adalar depremini hatırlattı: "Çınarcık öncelikli araştırılmalı."

Prof. Dr. Osman Bektaş, 1963 Adalar depremini hatırlattı: "Çınarcık öncelikli araştırılmalı."

Osman Bektaş, 1963 Adalar depremini hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

'1999 ve 2025 depremleri sonrasında artçıların Çınarcık Havzası'nın kenarlarında yoğunlaşması, bu gerilme modelini destekleyen gözlemsel bir bulgu olarak değerlendirilebilir.

Eğer bu hipotez doğruysa, Çınarcık Çukuru'nu sınırlayan zayıf faylar geçmişteki 1963 Adalar (M6+) depremine benzer orta büyüklükte depremler üretebilir. 

Bu nedenle İstanbul'un güneyindeki Çınarcık yalnızca ana fay açısından değil, havzayı oluşturan fay sistemi açısından da öncelikli araştırma alanlarından biri olmalıdır.'

Çınarcık Çukuru nerede?

Çınarcık Çukuru nerede?

Marmara Denizi’nin en derin noktalarından biri olan Çınarcık Çukuru, İstanbul'un güneyinde, Prens Adaları (Adalar) ile Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında yer alan devasa bir denizaltı çöküntüsüdür.

Yaklaşık 1.250 metre derinliğe sahip olan bu havza, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın sismik olarak en aktif parçalarından birinin üzerinde bulunuyor. Doğuda İzmit Körfezi'nin çıkış noktasından başlayan bu tehlikeli çukurluk, batıda Doğu Marmara Sırtı'na kadar uzanarak İstanbul sahillerine adeta ayna tutuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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