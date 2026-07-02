Milyonlarca Emekliye 3 Temmuz'da Sıfır Zam Tehlikesi

Temmuz ayındaki asıl krizin kağıt üzerindeki artışların cebe yansımaması noktasında yaşanacağını belirten Erdursun, yaklaşık 4,7 milyon emekli ile dul ve yetim aylığı alan hak sahibinin tehlikede olduğunu söyledi. Mevcut sistemde en düşük emekli aylığının Hazine desteğiyle 20 bin liraya tamamlandığını ifade eden Erdursun, kök aylığı düşük olan milyonlarca kişinin temmuz ayında da aynı parayı almaya devam edebileceğini açıkladı.
Erdursun, şu ifadeleri kullandı:
'Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 18 civarında altı aylık enflasyon farkı oluşması bekleniyor. Ancak bu oran doğrudan 20 bin liralık tamamlanan aylığa uygulanmıyor. Enflasyon farkı önce emeklinin kök aylığına uygulanıyor. Eğer kişinin kök aylığı enflasyon farkı eklendikten sonra hâlâ 20 bin liranın altında kalıyorsa, bu kişi yine 20 bin lira almaya devam ediyor.
Yani emeklinin aylığı sistemde artmış görünüyor; fakat cebine giren para değişmiyor.
Örneğin kök aylığı 16 bin lira olan bir emekliye yüzde 18 enflasyon farkı uygulandığında kök aylığı 18 bin 880 liraya yükselir. Ancak bu tutar hâlâ 20 bin liranın altında kaldığı için emekli yine 20 bin lira alır. Bu kişi açısından enflasyon farkı vardır, ancak bu fark temmuz ayında cebine yansımaz.
En düşük emekli aylığının artırılabilmesi için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu tutar otomatik olarak artmıyor.
Büyük olasılıkla milyonlarca emekli temmuz ayında yine 20 bin lira almaya devam edecek. Yasal düzenlemenin ağustos ayında yapılması halinde ise yeni en düşük emekli aylığı uygulanacak ve temmuz ayında alınamayan fark geriye dönük olarak ödenecek.'
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