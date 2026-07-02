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Milyonlarca Emekliye 3 Temmuz'da Sıfır Zam Tehlikesi

Milyonlarca Emekliye 3 Temmuz'da Sıfır Zam Tehlikesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
02.07.2026 - 10:34
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Emekli maaş zammı 3 Temmuz Cuma günü belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı verilerle 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde kimlerin zam alamayacağını anlattı. 

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"Zam değil, enflasyon farkı."

"Zam değil, enflasyon farkı."

Yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emeklilerin yeni maaşları 3 Temmuz Cuma günü belli olacak. SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisinin maaşları TÜİK'in enflasyon verileriyle belli olacak. Milyonlarca kişi 'Emekliye ne kadar zam yapılacak?' sorusunun yanıtını merak ederken SGK uzmanı Özgür Erdursun, yaşanacak hayal kırıklığını anlattı.

Sosyal güvenlik sistemindeki kavram kargaşasına değinen Özgür Erdursun, temmuz ayında yapılacak artışın bir 'zam' olarak nitelendirilmesinin ekonomik gerçeklerle uyuşmadığını belirtti. Zam kavramının, bireyin alım gücünü yukarı taşıyan reel bir gelir artışı anlamına geldiğini ifade eden Erdursun, enflasyon farkının ise yalnızca geçmiş 6 ayda eriyen alım gücünün geriye dönük bir telafisi olduğunu vurguladı. Emeklinin bu farkla daha fazla ürün tüketemeyeceğini, sadece aylar önce alabildiği ürünü aynı miktarda yerine koyabileceğini hatırlattı.

Erdursun, 'Kamuoyunda buna çoğu zaman 'emekliye zam' deniliyor. Ancak doğru ifade 'zam' değil, enflasyon farkıdır' dedi.

Milyonlarca kişi zam almayabilir!

Milyonlarca kişi zam almayabilir!

Temmuz ayındaki asıl krizin kağıt üzerindeki artışların cebe yansımaması noktasında yaşanacağını belirten Erdursun,  yaklaşık 4,7 milyon emekli ile dul ve yetim aylığı alan hak sahibinin tehlikede olduğunu söyledi. Mevcut sistemde en düşük emekli aylığının Hazine desteğiyle 20 bin liraya tamamlandığını ifade eden Erdursun, kök aylığı düşük olan milyonlarca kişinin temmuz ayında da aynı parayı almaya devam edebileceğini açıkladı.

Erdursun, şu ifadeleri kullandı:

'Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklile­ri için yaklaşık yüzde 18 civarında altı aylık enflasyon farkı oluşması bekleniyor. Ancak bu oran doğrudan 20 bin liralık tamamlanan aylı­ğa uygulanmıyor. Enflasyon farkı önce emekli­nin kök aylığına uygulanıyor. Eğer kişinin kök aylığı enflasyon farkı eklendikten sonra hâlâ 20 bin liranın altında kalıyorsa, bu kişi yine 20 bin lira almaya devam ediyor.

Yani emeklinin aylığı sistemde artmış görü­nüyor; fakat cebine giren para değişmiyor.

Örneğin kök aylığı 16 bin lira olan bir emek­liye yüzde 18 enflasyon farkı uygulandığın­da kök aylığı 18 bin 880 liraya yükselir. Ancak bu tutar hâlâ 20 bin liranın altında kaldığı için emekli yine 20 bin lira alır. Bu kişi açısından enflasyon farkı vardır, ancak bu fark temmuz ayında cebine yansımaz.

En düşük emekli aylığının artırılabilmesi için ayrıca yasal düzenleme yapılması gereki­yor. Bu tutar otomatik olarak artmıyor.

Büyük olasılıkla milyonlarca emekli temmuz ayında yine 20 bin lira alma­ya devam edecek. Yasal düzenlemenin ağus­tos ayında yapılması halinde ise yeni en düşük emekli aylığı uygulanacak ve temmuz ayında alınamayan fark geriye dönük olarak ödene­cek.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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