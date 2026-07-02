Milyonlarca Emekliye 3 Temmuz'da Sıfır Zam Tehlikesi

Yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emeklilerin yeni maaşları 3 Temmuz Cuma günü belli olacak. SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisinin maaşları TÜİK'in enflasyon verileriyle belli olacak. Milyonlarca kişi 'Emekliye ne kadar zam yapılacak?' sorusunun yanıtını merak ederken SGK uzmanı Özgür Erdursun, yaşanacak hayal kırıklığını anlattı.

Sosyal güvenlik sistemindeki kavram kargaşasına değinen Özgür Erdursun, temmuz ayında yapılacak artışın bir 'zam' olarak nitelendirilmesinin ekonomik gerçeklerle uyuşmadığını belirtti. Zam kavramının, bireyin alım gücünü yukarı taşıyan reel bir gelir artışı anlamına geldiğini ifade eden Erdursun, enflasyon farkının ise yalnızca geçmiş 6 ayda eriyen alım gücünün geriye dönük bir telafisi olduğunu vurguladı. Emeklinin bu farkla daha fazla ürün tüketemeyeceğini, sadece aylar önce alabildiği ürünü aynı miktarda yerine koyabileceğini hatırlattı.

Erdursun, 'Kamuoyunda buna çoğu zaman 'emekliye zam' deniliyor. Ancak doğru ifade 'zam' değil, enflasyon farkıdır' dedi.