Başuzmandan “Asgari Ücret 42 Bin Lira Olabilir” Yorumu
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Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, 2027’nin seçim yılı olabileceğini hatırlatarak, 1 Ocak 2027’nin asgari ücretli çalışanlar için milat olabileceğini ifade etti. Karakaş, “En az 42 bin lira, hatta bunun üzerinde bir asgari ücreti görebiliriz.” dedi.
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Asgari ücrete ara zam tartışmaları yapılırken, hükümet kanadından ara zamla ilgili henüz bir açıklama gelmemişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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