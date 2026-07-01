Başuzmandan “Asgari Ücret 42 Bin Lira Olabilir” Yorumu

Türkiye Gazetesi’nden Oğuzhan Yalçın’a açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş ise 2027 yılının asgari ücret için milat olabileceğini iddia etti.

Hükümetin 2027’ye yönelik planlarını hatırlatan Karakaş, “1 Ocak 2027’den itibaren asgari ücretliler, memurlar ve emekliler üzerinde bir yoğunlaşma olacağını göreceğiz. Emekli ve asgari ücretlilerin zor durumda olduğunu biliyorlar. Yarın seçim döneminde sokağa çıkılınca bu kesimden tepki alınacağını biliyorlar. Bunu düzeltmek için 2027 Ocak bir milat olacak. Bütün sabit gelirliler ve yoksul kesim için bunu söyleyebiliriz.” dedi.

Asgari ücret için yüzde 50 oranında zam ihtimalini değerlendiren Karakaş, “Bu seçimlerle ilgili 2 senaryo var. Ya 2027 Ekim-Kasım ya da 2028 Nisan ayında olması kuvvetle muhtemel. Eğer ki seçimler 2027 Ekim-Kasım'da olursa hükümet, bir defaya mahsus olarak artıracağından, 2027 Ocak'ta %50'nin altında bir güncelleme beklemiyoruz. Yani en az 42 bin TL, hatta bunun üzerinde bir asgari ücreti görebiliriz.” dedi.