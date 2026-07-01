İndirim, Yapay Zeka ve Influencer Paylaşımlarına Sıkı Takip: Ticaret Bakanlığı'ndan Kurallarda Değişiklik

Resmi Gazete üzerinden kamuoyuna duyurulan yeni yönetmelik, özellikle dijitalleşen tüketim alışkanlıklarını doğrudan hedef alıyor. Değişikliklerin odağında ise internet ortamında giderek yaygınlaşan sosyal medya tanıtımları, veri odaklı reklamlar ve sanal karakterler bulunuyor. Tüketici güvenliğini merkeze alan bu adım, markaların ve satıcıların pazarlama stratejilerinde köklü değişiklikler yapmasını zorunlu kılıyor.

Hayatımıza giren en dikkat çekici yeniliklerden biri, son dönemde hızla yayılan yapay zeka içeriklerine getirilen kısıtlamalar oldu. Artık reklamlarda gerçek bir insandan ayırt edilemeyen dijital karakterler kullanıldığında, bu durumun izleyiciye açıkça belirtilmesi mecburi hale geldi. Ayrıca, gerçekte var olmayan yapay zeka üretimi bir kişinin herhangi bir ürünü kullanmış veya tavsiye ediyormuş gibi gösterildiği tüm reklam kampanyaları kesin olarak yasaklandı. Sosyal medya mecralarının vazgeçilmezi olan fenomenler için de kurallar netleşti. Bir ürünün tanıtımı için para, indirim veya bedava ürün gibi herhangi bir avantaj sağlayan kişilerin, yaptıkları paylaşımın bir reklam olduğunu herkesin anlayacağı şekilde etiketlemesi şart koşuldu.

Dijital ayak izimizi takip ederek karşımıza çıkan kişiselleştirilmiş reklamlara yönelik de ciddi sınırlar çizildi. İnternet kullanıcıları artık karşılarına çıkan bir reklamın neden kendilerine gösterildiğini ve arka planda hangi verilerinin kullanıldığını öğrenebilecek. İsteyen tüketiciler bu hedefleme kriterlerini değiştirme hakkına sahip olacak. En hassas konulardan biri olan çocukların korunması adına ise, küçüklerin kişisel verileri toplanarak onlara özel profil oluşturulması ve bu yolla reklam sunulması tamamen engellendi.

Alışveriş tutkunlarının en çok şikayet ettiği konulardan biri olan sahte indirim oyunları da yeni düzenlemeyle tarihe karışıyor. Bir ürün indirime girdiğinde, hesaplama yapılırken kampanyadan önceki son on gün içinde o ürüne uygulanan en düşük fiyat temel alınacak. Sebze ve meyve gibi hızlı tüketilmesi gereken ürünlerde ise indirimden hemen önceki son etiket fiyatı geçerli sayılacak. Ürünleri satın almadan önce başka kullanıcıların deneyimlerini okumak isteyen tüketiciler için de daha şeffaf bir sistem kuruluyor. Artık bir platformda ürünü gerçekten satın aldığı doğrulanamayan kişilerin yorumları yayınlanamayacak. Satıcılara, gelen yorumlara cevap vermeleri için tanınan süre yetmiş iki saatten kırk sekiz saate düşürülürken, kargo, satıcı ve ürün kalitesi gibi farklı alanlardaki tüm değerlendirmelerin eksiksiz bir şekilde müşterilere sunulması zorunlu tutuldu.

Sağlık ve çevre konularındaki hassasiyetleri suistimal eden yaklaşımlar da yönetmeliğin radarına girdi. Gerekli akreditasyonlara, üniversite veya yetkili kurum onaylarına sahip olmayan hiçbir marka ürününü 'çevre dostu' veya 'ekolojik' gibi ifadelerle pazarlayamayacak. Takviye edici gıdaların günlük beslenmenin yerini tutabileceği algısını yaratan ve doktor ya da profesör gibi akademik unvanları tüketiciyi kandırmak amacıyla kullanan reklamlar da yasaklar listesine eklendi. Yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına getirilen yasakların kapsamı şans oyunlarını da içine alacak şekilde genişletilirken, falcı ve astrolog gibi hizmetlerin tanıtımlarına uygulanan yasaklar da aynen devam ettirildi. Tüketiciyi koruma kalkanını çok daha güçlü bir hale getiren bu yeni kuralların büyük bir kısmı hemen yürürlüğe girerken, sektörel uyum gerektiren bazı maddeler 1 Ağustos 2026 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.