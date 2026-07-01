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Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar Köprü ve Otoyollara Gelen Zamları Eleştirdi

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar Köprü ve Otoyollara Gelen Zamları Eleştirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.07.2026 - 13:52
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Eski AKP Milletvekili ve gazeteci yazar Şamil Tayyar, 1 Temmuz 2026 tarihinde otoyol ve köprülere gelen zamları eleştirdi. Enflasyonla mücadelenin yükünün sabit gelirliye bırakıldığını belirten Tayyar, kamunun bu mücadelede fedakarlık göstermediğini söyledi.

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1 Temmuz 2026 itibariyle tarifeler değişti.

1 Temmuz 2026 itibariyle tarifeler değişti.

İstanbul'daki birinci ve ikinci köprüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde geçiş ücretleri değişmezken Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçiş ücretleri ise yüzde 15 ila 17 civarında zamlandı. Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerinde otomobiller için geçiş ücreti 995 liradan 1170 liraya çıktı.

Yılın ikinci zamları özellikle araç sahiplerinin tepkilerine neden olurken bir paylaşım da eski AKP milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi.

Yılın ikinci zamları özellikle araç sahiplerinin tepkilerine neden olurken bir paylaşım da eski AKP milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi.

Tayyar şu ifadeleri kullandı:

'Bugün itibariyle bazı köprü ve otoyol geçişlerine en az yüzde 18 oranında zam yapıldı. Ocak başında da yüzde 25.49 oranında zam yapılmıştı. Yani yılın ikinci zammıyla karşı karşıyayız. Bu zamları tavuk firması yapsaydı ‘kayyım’ atanırdı.

Kamu sektörü kendi ürettiği mal ve hizmetlere fiyat tarifesini belirlerken bonkör davranıyor, firmalardan fedakarlık istiyor. Aynı şekilde enflasyonla mücadelenin ağır yükünü dar ve sabit gelirliler çekiyor. Oysa, kamu enflasyonla mücadelede öncü ve örnek olmalıdır. Herkesin payına düşen fedakarlıktan en çok kamu pay almalıdır. 

Kamu zamlarına ‘bahane’ edilen ne varsa onun özel sektör için de geçerli olduğu bilinmelidir. Aksi halde güvensizlik oluşur ve mücadele zarar görür.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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