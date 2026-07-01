Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar Köprü ve Otoyollara Gelen Zamları Eleştirdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Eski AKP Milletvekili ve gazeteci yazar Şamil Tayyar, 1 Temmuz 2026 tarihinde otoyol ve köprülere gelen zamları eleştirdi. Enflasyonla mücadelenin yükünün sabit gelirliye bırakıldığını belirten Tayyar, kamunun bu mücadelede fedakarlık göstermediğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1 Temmuz 2026 itibariyle tarifeler değişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılın ikinci zamları özellikle araç sahiplerinin tepkilerine neden olurken bir paylaşım da eski AKP milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın