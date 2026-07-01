Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar Köprü ve Otoyollara Gelen Zamları Eleştirdi

Tayyar şu ifadeleri kullandı:

'Bugün itibariyle bazı köprü ve otoyol geçişlerine en az yüzde 18 oranında zam yapıldı. Ocak başında da yüzde 25.49 oranında zam yapılmıştı. Yani yılın ikinci zammıyla karşı karşıyayız. Bu zamları tavuk firması yapsaydı ‘kayyım’ atanırdı.

Kamu sektörü kendi ürettiği mal ve hizmetlere fiyat tarifesini belirlerken bonkör davranıyor, firmalardan fedakarlık istiyor. Aynı şekilde enflasyonla mücadelenin ağır yükünü dar ve sabit gelirliler çekiyor. Oysa, kamu enflasyonla mücadelede öncü ve örnek olmalıdır. Herkesin payına düşen fedakarlıktan en çok kamu pay almalıdır.

Kamu zamlarına ‘bahane’ edilen ne varsa onun özel sektör için de geçerli olduğu bilinmelidir. Aksi halde güvensizlik oluşur ve mücadele zarar görür.'