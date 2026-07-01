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Spiker Ela Rümeysa Cebeci'den 'Demir Parmaklıklar ve Nefsiyle' İlgili İtiraf!

Spiker Ela Rümeysa Cebeci'den 'Demir Parmaklıklar ve Nefsiyle' İlgili İtiraf!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
01.07.2026 - 14:00
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Fenomen haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci, yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklanmış ve yaklaşık 4 aydır cezaevinde kalmıştı. Ela Rümeyse Cebeci, geçtiğimiz nisan ayında ev hapsi şartıyla tahliye olmuştu. Ünlü spiker cezaevinde yaşadığı sürece dair itiraf ve açıklamada bulunarak içini döktü.

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17 Aralık 2025’te yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklanan haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci, 24 Nisan'da tahliye edilmişti.

17 Aralık 2025’te yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklanan haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci, 24 Nisan'da tahliye edilmişti.

Aralık 2025’te Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci, o dönem çeşitli iddialarla Türkiye gündeminden düşmemişti. Yasaklı madde kullandığını itiraf eden Ela Rümeysa Cebeci tahliye edilmiş ve hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Ev hapsinde bulunan Ela Rümeysa Cebeci, X hesabından içini döktü.

Ev hapsinde bulunan Ela Rümeysa Cebeci, X hesabından içini döktü.

'Ela Rumeysa Cebeci

30 Haziran 2026

İçeride Tutamadıklarım #2

İçeride: İnsan En Çok Kendisiyle Sınanır.

Bazı yolculuklar kilometrelerle ölçülmüyor.

Benim en uzun yolculuğum, birkaç metrekarenin içinde kendime doğru oldu.

İçeri girmeden önce en büyük sınavın özgürlüğümü kaybetmek olduğunu sanıyordum.

Yanılmışım.

Asıl sınav, ahlakını şartlara teslim etmemekmiş.

İnsanın en büyük mücadelesi demir parmaklıklarla değil, kendi nefsiyle.

Demir kapılar sadece bedeninizi sınırlar. Nefsiniz ise karakterinizi.

Aynı ateş, birini küle çevirir; birini çeliğe.

Farkı belirleyen şey, yaşadıkları değil; yaşadıkları karşısında verdikleri kararlardır.

İnsan en çok, kimsenin onu alkışlamadığı zamanlarda kim olduğunu gösterir.

İçeride en çok şunu düşündüm:

Nefis, insanı bir anda yenmez.

Önce doğrularını tartıştırır.

Sonra ilkelerini esnetmeye çalışır.

Her tavize makul bir gerekçe bulur.

İnsanı, doğrularından milim milim uzaklaştırır.

Önce küçük bir taviz ister.

Sonra bir tane daha.

Çünkü karakter, büyük kararlarla değil; küçük tavizlerle aşınır.

Viktor Frankl, insanın elinden pek çok şey alınabileceğini; fakat yaşadığı koşullar karşısında nasıl bir tavır alacağını seçme özgürlüğünün elinden alınamayacağını söyler.

İçeride bunun ne demek olduğunu anladım.

İnsan bazen özgürlüğünü kaybettiğinde değil, mazeretlerini kaybettiğinde kendisiyle tanışıyor.

Çünkü dışarıda insanın dikkatini dağıtacak, öfkesini besleyecek, kendini haklı çıkaracak yüzlerce sebep var.

İçeride ise geriye tek bir soru kalıyor:

“Bütün bunlara rağmen ben nasıl bir insan olarak kalacağım?”

Gerçek hürriyet, kapılar açıldığında başlamıyor.

Gerçek hürriyet; en zor şartlarda bile ahlakını, vicdanını ve karakterini koruyabildiğinde başlıyor.

Acı herkesi güçlendirmez.

Ama bazı insanlara kendini yeniden inşa etme fırsatı verir.

Ben içeride en çok bunu öğrendim.

Kendi hatalarımla yüzleştim.

Eksiklerimle yüzleştim.

Nefsimle yüzleştim.

Ve anladım ki insanı büyüten şey, acının kendisi değil; o acının içinden nasıl bir insan olarak çıktığıdır.

Bugün en çok şu sözü anlıyorum:

'Beni öldürmeyen şey güçlendirir' Friedrich Nietzsche'

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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