Spiker Ela Rümeysa Cebeci'den 'Demir Parmaklıklar ve Nefsiyle' İlgili İtiraf!
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Fenomen haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci, yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklanmış ve yaklaşık 4 aydır cezaevinde kalmıştı. Ela Rümeyse Cebeci, geçtiğimiz nisan ayında ev hapsi şartıyla tahliye olmuştu. Ünlü spiker cezaevinde yaşadığı sürece dair itiraf ve açıklamada bulunarak içini döktü.
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17 Aralık 2025’te yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklanan haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci, 24 Nisan'da tahliye edilmişti.
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Ev hapsinde bulunan Ela Rümeysa Cebeci, X hesabından içini döktü.
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