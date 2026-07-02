İsrail Katliamlarına Devam Ediyor: Filistinli Kaleci İsrail Tarafından Öldürüldü
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ABD, Meksika ve Kanada ortaklığıyla düzenlenen Dünya Kupası devam ederken, İsrail de tüm tepkilere rağmen Gazze’deki saldırılarını sürdürüyor. Filistin Futbol Federasyonu, Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar’ın İsrail askerleri tarafından katledildiğini açıkladı. Şili futbol ligi takımlarından El Club Deportivo Palestino katliama tepki gösterdi.
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Futbolseverler Dünya Kupası’nda oynanan maçları heyecanla takip ederken, soykırımcı İsrail yine Gazze’yi hedef aldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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