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İsrail Katliamlarına Devam Ediyor: Filistinli Kaleci İsrail Tarafından Öldürüldü

İsrail Katliamlarına Devam Ediyor: Filistinli Kaleci İsrail Tarafından Öldürüldü

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.07.2026 - 13:05
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ABD, Meksika ve Kanada ortaklığıyla düzenlenen Dünya Kupası devam ederken, İsrail de tüm tepkilere rağmen Gazze’deki saldırılarını sürdürüyor. Filistin Futbol Federasyonu, Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar’ın İsrail askerleri tarafından katledildiğini açıkladı. Şili futbol ligi takımlarından El Club Deportivo Palestino katliama tepki gösterdi.

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Futbolseverler Dünya Kupası’nda oynanan maçları heyecanla takip ederken, soykırımcı İsrail yine Gazze’yi hedef aldı.

Futbolseverler Dünya Kupası’nda oynanan maçları heyecanla takip ederken, soykırımcı İsrail yine Gazze’yi hedef aldı.

İsrail’in hedefinde ise bu sefer futbol vardı. Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 'Khadamat Khan Younis kalecisi Salim Al-Ashqar, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.' denildi.

Şili futbol ligi takımlarından El Club Deportivo Palestino tarafından yapılan açıklamada ise, '32 yaşındaki Filistinli kaleci Al-Ashqar'ın trajik ölümü için derin bir yas tutuyoruz. İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Böyle olayların devam etmesi bizi çok üzüyor. Adalet ve barış talep ediyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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