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Fransa’da İçinde Soğutucu Bulunan Takımlar Defilede Sergilendi

Fransa’da İçinde Soğutucu Bulunan Takımlar Defilede Sergilendi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.07.2026 - 12:32
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Fransa’nın tarihindeki en sıcak günlerden bazılarını yaşadığı dönemde Paris’te dikkat çekici bir moda defilesi düzenlendi. Tasarımcı Rick Owens’ın defilesinde, Adidas iş birliğiyle geliştirilen ve içinde soğutma sistemi bulunan özel takımlar tanıtıldı. Kıyafetlerin içine yerleştirilen küçük fanlar ile buz yeleği birlikte kullanıldığında adeta 'kişisel klima sistemi' oluşturuyor.

Kaynak: Dezeen

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Geçtiğimiz günlerde Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasından en fazla etkilenen ülkelerden biri Fransa olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasından en fazla etkilenen ülkelerden biri Fransa olmuştu.

Aşırı sıcaklar nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybederken, serinlemek isteyen Parislilerin nehirlere akın ettiği görüntüler dünya gündeminde geniş yer bulmuştu.

Paris tarihi sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken kentte düzenlenen sıra dışı bir defile de dikkat çekti. Dezeen’in haberine göre, moda tasarımcısı Rick Owens’ın defilesinde Adidas iş birliğiyle geliştirilen soğutma sistemine sahip özel kıyafetler tanıtıldı.

Defilede, şişirilebilir Adidas takımlarının yanı sıra içine yerleştirilmiş küçük fanlarla çalışan soğutmalı modeller de sergilendi.

Takımların altına özel olarak geliştirilen buz yeleği giyildiğinde ise tasarımcının tanımıyla 'kişisel klima sistemi' ortaya çıkıyor.

Teknolojiyi daha da geliştirerek bu sistemi Formula 1 pilotları ve profesyonel futbolcular için de uyarlamayı hedefleyen Adidas, ürünle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Sistem, vücudun üst bölümünü hedefli şekilde soğutmak için tasarlanan yelek ile ceketi bir araya getiriyor. Cilt sıcaklığını 13 dereceye kadar düşürebiliyor.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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