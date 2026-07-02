Fransa’da İçinde Soğutucu Bulunan Takımlar Defilede Sergilendi

Aşırı sıcaklar nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybederken, serinlemek isteyen Parislilerin nehirlere akın ettiği görüntüler dünya gündeminde geniş yer bulmuştu.

Paris tarihi sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken kentte düzenlenen sıra dışı bir defile de dikkat çekti. Dezeen’in haberine göre, moda tasarımcısı Rick Owens’ın defilesinde Adidas iş birliğiyle geliştirilen soğutma sistemine sahip özel kıyafetler tanıtıldı.

Defilede, şişirilebilir Adidas takımlarının yanı sıra içine yerleştirilmiş küçük fanlarla çalışan soğutmalı modeller de sergilendi.

Takımların altına özel olarak geliştirilen buz yeleği giyildiğinde ise tasarımcının tanımıyla 'kişisel klima sistemi' ortaya çıkıyor.

Teknolojiyi daha da geliştirerek bu sistemi Formula 1 pilotları ve profesyonel futbolcular için de uyarlamayı hedefleyen Adidas, ürünle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Sistem, vücudun üst bölümünü hedefli şekilde soğutmak için tasarlanan yelek ile ceketi bir araya getiriyor. Cilt sıcaklığını 13 dereceye kadar düşürebiliyor.'