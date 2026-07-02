Fransa’da İçinde Soğutucu Bulunan Takımlar Defilede Sergilendi
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Fransa’nın tarihindeki en sıcak günlerden bazılarını yaşadığı dönemde Paris’te dikkat çekici bir moda defilesi düzenlendi. Tasarımcı Rick Owens’ın defilesinde, Adidas iş birliğiyle geliştirilen ve içinde soğutma sistemi bulunan özel takımlar tanıtıldı. Kıyafetlerin içine yerleştirilen küçük fanlar ile buz yeleği birlikte kullanıldığında adeta 'kişisel klima sistemi' oluşturuyor.
Kaynak: Dezeen
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Geçtiğimiz günlerde Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasından en fazla etkilenen ülkelerden biri Fransa olmuştu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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