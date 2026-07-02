KYK Yurtlarında Ücretsiz Konaklama: Seyahatsever Nedir? Seyahatsever 2026 Hangi İllerde, Hangi Yurtlarda Var?
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan bir proje başlattı. 2022 yılında hayata geçirilen Seyahatsever projesi kapsamında, gençlerin Türkiye'yi keşfetmeleri ve uygun fiyatlı tatil yapmaları amaçlanıyor. Proje kapsamında 18-30 yaş arasındaki gençler, KYK yurtlarından ücretsiz faydalanabiliyor.
İşte Seyahatsever 2026 tarihleri, illeri ve yurtları!
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Seyahatsever Nedir?
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Seyahatsever 2026 Tarihleri
Seyahatsever 2026 İller ve Yurtlar: Seyahatsever Tüm İllerde Var mı?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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