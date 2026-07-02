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KYK Yurtlarında Ücretsiz Konaklama: Seyahatsever Nedir? Seyahatsever 2026 Hangi İllerde, Hangi Yurtlarda Var?

KYK Yurtlarında Ücretsiz Konaklama: Seyahatsever Nedir? Seyahatsever 2026 Hangi İllerde, Hangi Yurtlarda Var?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
02.07.2026 - 12:01
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan bir proje başlattı. 2022 yılında hayata geçirilen Seyahatsever projesi kapsamında, gençlerin Türkiye'yi keşfetmeleri ve uygun fiyatlı tatil yapmaları amaçlanıyor.  Proje kapsamında 18-30 yaş arasındaki gençler, KYK yurtlarından ücretsiz faydalanabiliyor.

İşte Seyahatsever 2026 tarihleri, illeri ve yurtları!

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Seyahatsever Nedir?

Seyahatsever Nedir?

Seyahatsever, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlere yönelik başlatılan bir projedir. Proje kapsamında 18-30 yaş arasındaki gençler, istedikleri KYK yurtlarında ücretsiz bir şekilde konaklayabilir. Böylece gençlerin ülkemizi keşfetmeleri, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmeleri ve tatil yapmaları amaçlanıyor. 

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençleri projeye davet ederek, 'Sevgili gençler, heyecanla beklediğiniz 'Seyahatsever' başlıyor. Unutulmaz bir yaz için ücretsiz olarak 5 gün boyunca GSB yurtlarımızda konaklayabilir, yeni rotalar çizebilir, deneyimler kazanabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir köşesi keşfedilmeyi ve sizi bekliyor.' ifadelerini kullandı.

Seyahatsever 2026 Tarihleri

Seyahatsever 2026 Tarihleri

Proje kapsamında 18-30 yaş arasındaki gençler, 6 Temmuz-21 Ağustos tarihlerinde GSB yurtlarında konaklayabilecek.

GSB Yurtlarında Yazın Kalmak Ücretli mi?

Seyahatsever projesi kapsamında KYK yurtlarında yaz aylarında konaklamak ücretsizdir.

KYK'da Kaç Gün Ücretsiz Kalınır? 

Gençler, GSB yurtlarında 5 güne kadar ücretsiz konaklayabilir.

Seyahatsever 2026 İller ve Yurtlar: Seyahatsever Tüm İllerde Var mı?

Seyahatsever 2026 İller ve Yurtlar: Seyahatsever Tüm İllerde Var mı?

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projenin 2026 uygulaması kapsamında, her ilde bir kız ve bir erkek öğrenci yurdu yaz döneminde gençlerin kullanımına tahsis edildi. 

Projeden yararlanmak isteyen gençler, 'ALO GSB 444 0 472' çağrı merkezi üzerinden en az bir gün önceden rezervasyon yaptırarak istedikleri ilde 5 gün süreyle ücretsiz konaklama imkanı bulacak.

Projeye ilişkin bilgilere 'seyahatsever.gsb.gov.tr' adresinden ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz konaklama sunan KYK yurtlarının listesi

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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