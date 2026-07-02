KYK Yurtlarında Ücretsiz Konaklama: Seyahatsever Nedir? Seyahatsever 2026 Hangi İllerde, Hangi Yurtlarda Var?

Seyahatsever, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlere yönelik başlatılan bir projedir. Proje kapsamında 18-30 yaş arasındaki gençler, istedikleri KYK yurtlarında ücretsiz bir şekilde konaklayabilir. Böylece gençlerin ülkemizi keşfetmeleri, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmeleri ve tatil yapmaları amaçlanıyor.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençleri projeye davet ederek, 'Sevgili gençler, heyecanla beklediğiniz 'Seyahatsever' başlıyor. Unutulmaz bir yaz için ücretsiz olarak 5 gün boyunca GSB yurtlarımızda konaklayabilir, yeni rotalar çizebilir, deneyimler kazanabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir köşesi keşfedilmeyi ve sizi bekliyor.' ifadelerini kullandı.