Eve Gelen Ustalara ve Yardımcılara İkram Yapılması Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Bir X kullanıcısı eve gelen yardımcılara veya ustalara yemek, çay, kahve gibi ikramların yapılmasını şahane bir gelenek olarak tanımladı. Ancak bu mütevazı paylaşımın altı ve alıntıları kısa sürede dijital bir savaş alanına döndü. İkramı gerekli bulanlar ve gereksiz bulanlar olmak üzere sosyal medya ikiye bölündü.