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Eve Gelen Ustalara ve Yardımcılara İkram Yapılması Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Eve Gelen Ustalara ve Yardımcılara İkram Yapılması Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.07.2026 - 15:03
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Bir X kullanıcısı eve gelen yardımcılara veya ustalara yemek, çay, kahve gibi ikramların yapılmasını şahane bir gelenek olarak tanımladı. Ancak bu mütevazı paylaşımın altı ve alıntıları kısa sürede dijital bir savaş alanına döndü. İkramı gerekli bulanlar ve gereksiz bulanlar olmak üzere sosyal medya ikiye bölündü.

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Paylaşım şöyleydi:

Paylaşım şöyleydi:
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'Eve gelen yardımcıya, ustaya yemek, çay, kahve ikramı yapılır. Hatta sokakta iş yapan işçilere çay, meşrubat, su götürülür. Boş yan dairede çalışana bile ikram yapılır.  

Bu şahane bir adettir. Yardımcının, ustanın kişiliğinden, yaptığı işin kalitesinden bağımsızdır.'

Destekleyenler de oldu.

Destekleyenler de oldu.
twitter.com

Kendi tecrübelerini paylaşan da...

Kendi tecrübelerini paylaşan da...
twitter.com

Olayın insaniyet olduğu söylendi.

Olayın insaniyet olduğu söylendi.
twitter.com

Görgü öne çıkarıldı.

Görgü öne çıkarıldı.
twitter.com
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İçinden geldiği için bunu yapanlar da var.

İçinden geldiği için bunu yapanlar da var.
twitter.com

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Ancak buna destek verse de suistimal edildiğini düşünen var.

Ancak buna destek verse de suistimal edildiğini düşünen var.
twitter.com

Tamamen karşı çıkan da.

Tamamen karşı çıkan da.
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👇
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Değişen şartları öne sürenler de var.

Değişen şartları öne sürenler de var.
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Genel olarak ikrama karşı olanlar da...

Genel olarak ikrama karşı olanlar da...
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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