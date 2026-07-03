Eve Gelen Ustalara ve Yardımcılara İkram Yapılması Sosyal Medyayı İkiye Böldü
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Bir X kullanıcısı eve gelen yardımcılara veya ustalara yemek, çay, kahve gibi ikramların yapılmasını şahane bir gelenek olarak tanımladı. Ancak bu mütevazı paylaşımın altı ve alıntıları kısa sürede dijital bir savaş alanına döndü. İkramı gerekli bulanlar ve gereksiz bulanlar olmak üzere sosyal medya ikiye bölündü.
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Paylaşım şöyleydi:
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Destekleyenler de oldu.
Kendi tecrübelerini paylaşan da...
Olayın insaniyet olduğu söylendi.
Görgü öne çıkarıldı.
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İçinden geldiği için bunu yapanlar da var.
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Ancak buna destek verse de suistimal edildiğini düşünen var.
Tamamen karşı çıkan da.
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Değişen şartları öne sürenler de var.
Genel olarak ikrama karşı olanlar da...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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