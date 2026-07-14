Çocukların Anne Babaları Çıldırtan Alışkanlığı Meğer Dahiliğin İşaretiymiş!
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Çocuklar, kendilerini ifade etmeyi öğrendikten sonra 'maalesef' yalan söylemeyi de öğrenirler. Genellikle 2-3 yaşları arasında, zihin kuramı (başkalarının farklı düşüncelere sahip olabileceğini anlama) ve öz denetim becerileri geliştikçe yalan söyleme yetenekleri de gelişir. Bu ilk yalanlar genellikle ceza almaktan kaçınmak veya istediğini elde etmek gibi basit nedenlerden söylenir.
Fakat uzmanlar, anne babaları sinir eden bu yalan söyleme davranışının, aslında üstün zekanın bir işareti olabileceğini söylüyor.
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Çocuklar ne zaman yalan söylemeyi öğrenir?
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Psikolojiye göre, çocukların yalan söylemesi oldukça normal. Hatta zeki çocuklar daha fazla yalan söylüyor!
Çocuklar, yalan söyleyerek öğrenir.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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