Çocukların Anne Babaları Çıldırtan Alışkanlığı Meğer Dahiliğin İşaretiymiş!

Toronto Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji ve İnsan Gelişimi Profesörü Dr. Kang Lee'nin araştırmasına göre, iki yaşına gelindiğinde çocukların yaklaşık %30'u yalan söylüyor. Üç yaşına gelindiğinde çocukların yaklaşık yarısı yalan söylüyor. Dört yaşında ise bu oran yüzde 80'e ulaşıyor. Psikologlar, çocuklarda yalan söylemenin normal, sağlıklı ve hatta olumlu bir psikolojiye işaret ettiğini gösteriyor.

Bir çocuğun yalan söylemesi için iki temel yeteneğinin olması gerekiyor:

Zihin okuma yeteneği

Öz denetim sahibi olma

Zihin okuma yeteneği, bir çocuğun kendi zihninin başka bir kişinin zihninden ayrı olduğunu, yani kendi bildiklerinin başka bir kişinin bildiklerinden farklı olduğunu anlaması gerektiği anlamına gelir. Başka bir deyişle çocuk 'Benim bildiklerimi senin bilmediğini biliyorum.' evresine ulaşmıştır. Bu, çocuğun zihninin farkında olduğunu ve dahası diğer kişilerin zihnini de anlayabildiğini gösterir.

Öz denetim sahibi olmak ise çocuğun konuşmasını, yüz ifadesini ve beden dilini kontrol edebilme yeteneğine sahip olduğu anlamına gelir. Aksi takdirde, yalan inandırıcı olmayacaktır. Araştırmalar, zihin okuma ve öz denetim konusunda daha yetenekli çocukların daha erken yaşlardan itibaren daha karmaşık yalanlar söylediğini göstermektedir.

Bu nedenle, yalan söylemenin zeka ve yaratıcılık da dahil olmak üzere bazı olumlu özelliklerle ilişkili olduğu görülür.