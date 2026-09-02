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Eylül 2026 Dacia Fiyat Listesi! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Eylül 2026 Dacia Fiyat Listesi! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Dacia
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 16:08
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Renault Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ve sıfır araç pazarının en ulaşılabilir markalarından biri olan Dacia, Eylül ayında geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. Kompakt yapısıyla şehir içi trafiğin pratik çözümü Yeni Sandero'dan, kalabalık ailelerin favorisi Jogger ve sağlamlığıyla öne çıkan Logan'a kadar tüm ürün gamı, özel fiyat-performans avantajıyla dikkat çekmeye hazır.

Peki, Dacia'nın Yeni Sandero, Sandero Stepway, Logan ve Jogger modellerinin Eylül 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte Dacia'nın Eylül 2026 güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
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Eylül 2026 Dacia Güncel Fiyat Listesi

Eylül 2026 Dacia Güncel Fiyat Listesi

Tüketici ihtiyaçlarını bütçe dostu maliyetlerle karşılayan Dacia, 1 Ağustos 2026 itibarıyla geçerli tavsiye edilen perakende satış fiyatlarını duyurdu. Markanın şehir kullanımına uygun kompakt modeli Sandero, crossover karakteriyle öne çıkan Sandero Stepway, geniş ailelerin tercihi Jogger ve sedan sınıfındaki Logan, bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeye hazır. 

Aşağıda yer alan fiyatlar Dacia'nın tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır. Bu yüzden satış fiyatları, dönemlik kampanyalar, araç stok durumu, tercih edilen ödeme veya finansman seçeneklerine bağlı olarak değişebilir.

Yeni Sandero Fiyat Listesi Eylül 2026

Yeni Sandero Fiyat Listesi Eylül 2026

Dacia, Eylül ayında Sandero ailesinin hem 2025 hem de 2026 model yılı versiyonlarını listelemeye devam ediyor.

Yeni Dacia Sandero Model Yılı 2026 Fiyat Listesi

  • Expression TCe 100 - 1.460.000 TL

Yeni Dacia Sandero Model Yılı 2025 Fiyat Listesi

  • Expression TCe 100 - 1.338.000 TL

Yeni Sandero Stepway Fiyat Listesi Eylül 2026

Yeni Sandero Stepway Fiyat Listesi Eylül 2026

  • Stepway Expression Eco-G 120 Auto - 1.756.000 TL 

  • Stepway Extreme Eco-G 120 Auto - 1.821.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Yeni Logan Fiyat Listesi Eylül 2026

Yeni Logan Fiyat Listesi Eylül 2026

  • Essential TCe 100 - 1.470.000 TL 

  • Expression Eco-G 120 Auto - 1.709.000 TL 

  • Journey Eco-G 120 Auto - 1.784.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Yeni Jogger Fiyat Listesi Eylül 2026

Yeni Jogger Fiyat Listesi Eylül 2026

  • Expression Eco-G 120 - 5 koltuklu- 1.730.000 TL

  • Expression Eco-G 120 - 7 koltuklu- 1.790.000 TL 

  • Extreme TCe 110 - 7 koltuklu- 1.650.000 TL 

  • Extreme Eco-G 120 - 5 koltuklu- 1.760.000 TL 

  • Extreme Eco-G 120 auto - 7 koltuklu- 1.900.000 TL 

(Model Yılı: 2026)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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