Eylül 2026 Dacia Fiyat Listesi! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Renault Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ve sıfır araç pazarının en ulaşılabilir markalarından biri olan Dacia, Eylül ayında geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. Kompakt yapısıyla şehir içi trafiğin pratik çözümü Yeni Sandero'dan, kalabalık ailelerin favorisi Jogger ve sağlamlığıyla öne çıkan Logan'a kadar tüm ürün gamı, özel fiyat-performans avantajıyla dikkat çekmeye hazır.

Peki, Dacia'nın Yeni Sandero, Sandero Stepway, Logan ve Jogger modellerinin Eylül 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte Dacia'nın Eylül 2026 güncel fiyat listesi.