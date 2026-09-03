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Eylül 2026 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Eylül 2026 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Nissan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.09.2026 - 07:06
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Japon otomotiv üreticisi Nissan, 2026 yılının Eylül ayında güncellenen fiyatlarını ve sonbahar kampanyalarını duyurdu. Türkiye pazarında SUV denilince akla gelen ilk modellerden biri olan Qashqai, yenilenen dinamik tasarımı ve devrim niteliğindeki e-Power teknolojisiyle bu ay da otomobil tutkunlarının radarında yer alıyor. 

Peki Nissan Juke, Qashqai, X-Trail ve Townstar modellerinin Eylül 2026 fiyatları ne kadar oldu? 

İşte Nissan'ın Eylül ayı güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
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Eylül 2026 Nissan Güncel Fiyat Listesi

Eylül 2026 Nissan Güncel Fiyat Listesi

Japon teknoloji ve otomotiv üreticisi Nissan, Eylül ayı boyunca geçerli resmi perakende satış fiyatlarını ilan etti. Şarj etme ihtiyacı duymadan elektrikli sürüş hissi sunan benzersiz e-POWER motor seçeneği ve zengin güvenlik donanımlarıyla öne çıkan SUV ailesi, yeni ay etiketleriyle müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Aşağıda yer alan fiyatlar, Nissan'ın resmi internet sitesinden derlenmiş 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatları'dır. Belirtilen rakamlar; dönemlik kampanyalara, stok durumuna, tercih edilecek ödeme yöntemlerine ve araca eklenecek opsiyonel donanım paketlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Nissan Qashqai Fiyat Listesi Eylül 2026

Nissan Qashqai Fiyat Listesi Eylül 2026
  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack - 2.844.500 TL 

Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.249.000 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack - 3.278.500 TL 

Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.774.100 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 - 3.489.200 TL 

Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.964.000 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design - 3.743.500 TL 

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum - 3.785.200 TL 

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 - 3.933.100 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium - 3.937.400 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 - 4.058.600 TL

Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Eylül 2026

Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Eylül 2026

  • e-POWER 190PS Designpack - 3.568.400 TL 

  • e-POWER 190PS Skypack - 4.015.200 TL

  • e-POWER 190PS N-Design - 4.150.700 TL

  • e-POWER 190PS Platinum - 4.281.400 TL

  • e-POWER 190PS Platinum Premium - 4.429.200 TL 

(Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı)

Nissan Juke Fiyat Listesi Eylül 2026

Nissan Juke Fiyat Listesi Eylül 2026

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus - 1.899.000 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum - 2.129.100 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium - 2.728.400 TL

(Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı)

Nissan X-Trail Mild Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2026

Nissan X-Trail Mild Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2026
  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum - 5.098.300 TL

Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 4.998.300 TL

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium - 5.615.600 TL

Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 5.515.600 TL

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Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Eylül 2026

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Eylül 2026

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia - 1.429.300 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia - 1.634.500 TL 

KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.584.500 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia - 1.775.600 TL 

KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.725.600 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna - 1.861.200 TL 

KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.811.200 TL

  • EV L1 Tekna+ - 2.276.100 TL

  • EV L2 Tekna - 2.254.800 TL

Yeni Nissan Townstar Combi EV Fiyat Listesi Eylül 2026

Yeni Nissan Townstar Combi EV Fiyat Listesi Eylül 2026

  • EV Designpack 2.486.500 TL

  • EV Platinum 3.147.200 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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