Eylül 2026 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Japon otomotiv üreticisi Nissan, 2026 yılının Eylül ayında güncellenen fiyatlarını ve sonbahar kampanyalarını duyurdu. Türkiye pazarında SUV denilince akla gelen ilk modellerden biri olan Qashqai, yenilenen dinamik tasarımı ve devrim niteliğindeki e-Power teknolojisiyle bu ay da otomobil tutkunlarının radarında yer alıyor.

Peki Nissan Juke, Qashqai, X-Trail ve Townstar modellerinin Eylül 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte Nissan'ın Eylül ayı güncel fiyat listesi.