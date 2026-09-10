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Eylül 2026 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Eylül 2026 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 10:03
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Barselona'nın tutkulu ruhunu yüksek performans ve sıra dışı tasarımla buluşturan Cupra, Eylül 2026 satış fiyatlarını ilan etti. Volkswagen Grubu çatısı altında bağımsız bir marka olarak konumlanan; ikonik bakır rengi detayları, keskin hatları ve duygulara hitap eden sürüş karakteriyle pazarın ezberlerini bozan marka, sonbahar sezonuna iddialı bir giriş yapıyor. 

Peki, Cupra Formentor, Leon, Born, Ateca ve Terramar modellerinin güncel fiyatları ne kadar oldu? İşte Cupra'nın Eylül ayı fiyat listesi.

Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/
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Eylül 2026 Cupra Güncel Fiyat Listesi

Eylül 2026 Cupra Güncel Fiyat Listesi

Yüksek performanslı ve özgün çizgileriyle geleneksel kalıplara meydan okuyan Cupra, Eylül 2026 dönemi tavsiye edilen perakende satış fiyatlarını duyurdu. Spor koltukları, özgün mat renk seçenekleri ve yüksek motor gücüyle dikkat çeken modeller, yeni ay güncellemeleriyle meraklılarını bekliyor.

Aşağıda listelenen rakamlar Cupra'nın resmi internet sitesinden alınmıştır. Nihai satış fiyatları ise tercih edilen donanım paketi, ek opsiyonel ekipmanlar, özel renk seçimi, stok durumları, indirim kampanyaları ve finansman/kredi çözümlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 

Cupra Formentor Fiyat Listesi Eylül 2026

Cupra Formentor Fiyat Listesi Eylül 2026

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - 2.860.000 TL 

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - 3.400.000 TL

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 3.775.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Cupra Formentor 2025 Model Fiyat Listesi – Eylül 2026

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - 2.651.150 TL 

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - 3.117.150 TL

Cupra Terramar Fiyat Listesi Eylül 2026

Cupra Terramar Fiyat Listesi Eylül 2026

  • Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 3.470.000 TL

  • Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 4.280.000 TL 

  • Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 4.700.000 TL 

(Model Yılı: 2026)

Cupra Leon Fiyat Listesi Eylül 2026

Cupra Leon Fiyat Listesi Eylül 2026

  • Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 2.755.000 TL - (Model Yılı: 2026)

  • Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 3.079.150 TL - (Model Yılı: 2025)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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