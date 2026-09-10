Eylül 2026 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Barselona'nın tutkulu ruhunu yüksek performans ve sıra dışı tasarımla buluşturan Cupra, Eylül 2026 satış fiyatlarını ilan etti. Volkswagen Grubu çatısı altında bağımsız bir marka olarak konumlanan; ikonik bakır rengi detayları, keskin hatları ve duygulara hitap eden sürüş karakteriyle pazarın ezberlerini bozan marka, sonbahar sezonuna iddialı bir giriş yapıyor.

Peki, Cupra Formentor, Leon, Born, Ateca ve Terramar modellerinin güncel fiyatları ne kadar oldu? İşte Cupra'nın Eylül ayı fiyat listesi.