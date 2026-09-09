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Eylül 2026 DS Fiyat Listesi! İşte N°4, N°8 ve DS 7 Güncel Fiyatları

Eylül 2026 DS Fiyat Listesi! İşte N°4, N°8 ve DS 7 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 09:03
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Fransız lüksünü avant-garde tasarımla buluşturan DS Automobiles, Eylül 2026 güncel fiyat listesini duyurdu. Göz alıcı detaylarla bezenmiş DS 7'nin yanı sıra, otomotiv endüstrisinin elektrikli dönüşümüne tasarım odaklı bir yorum getiren yeni N°4 ve N°8 modelleri, eylül ayına özel fiyat stratejisiyle bayilerdeki yerini aldı.

Peki N°4, N°8 ve DS 7 modellerinin Eylül 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte DS'nin güncel fiyat listeleri.

Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
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Eylül 2026 DS Automobiles Güncel Fiyat Listesi

Eylül 2026 DS Automobiles Güncel Fiyat Listesi

DS Automobiles, Eylül 2026 döneminde geçerli olan tavsiye edilen perakende satış fiyatlarını yayınladı. Markanın dikkat çeken modelleri N°4, N°8 ve DS 7, sonbaharı karşılıyor! 

Aşağıda yer alan DS Automobiles tarafından belirlenen “Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları”; Eylül ayına özel kampanyalara, stok durumuna, tercih edilecek finansman modellerine ve araca eklenecek opsiyonel donanım paketlerine göre değişiklik gösterebilir.

DS N°4 Fiyat Listesi Eylül 2026

DS N°4 Fiyat Listesi Eylül 2026
  • DS N°4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik (Model Yılı: 2026) - 3.326.450 TL

DS N°8 Fiyat Listesi Eylül 2026

DS N°8 Fiyat Listesi Eylül 2026
  • DS N°8 Etoile FWD Long Range Elektrik (Model Yılı: 2026) - 4.990.000 TL

DS 7 Fiyat Listesi Eylül 2026

DS 7 Fiyat Listesi Eylül 2026
  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik (Model Yılı: 2026) - 4.443.950 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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