Eylül 2026 Fiat Fiyat Listesi! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 600 Güncel Fiyatları
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Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
Türkiye yollarının lideri ve yerli üretim gücünün simgesi FIAT, Eylül 2026 perakende fiyatlarını ilan etti. Yıllardır Türkiye'nin en çok satan otomobili ünvanını koruyan Egea ailesinden, ikonik 500 serisinin %100 elektrikli üyesi 500e'ye, kompakt SUV segmentinin yeni oyuncusu Fiat 600'den mikro mobilite trendi Topolino ve hafif ticari gamının vazgeçilmezi Fiorino ile Doblo'ya kadar tüm yelpaze yeni aya özel fırsatlarla güncellendi.
Peki, Fiat Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, 600e, 600 Hibrit, Topolino, 500e ve 500x modellerinin Eylül 2026 fiyatları ne kadar oldu?
İşte FIAT'ın Eylül 2026 güncel fiyat listesi ve kampanyaları.
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Eylül 2026 Fiat Fiyat Listesi
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Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Eylül 2026
Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Eylül 2026
Grande Panda Fiyat Listesi Eylül 2026
Fiat 500e Fiyat Listesi Eylül 2026
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Fiat Topolino Fiyat Listesi Eylül 2026
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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