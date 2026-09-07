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Eylül 2026 Fiat Fiyat Listesi! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 600 Güncel Fiyatları

Eylül 2026 Fiat Fiyat Listesi! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 600 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Fiat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 20:40
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Türkiye yollarının lideri ve yerli üretim gücünün simgesi FIAT, Eylül 2026 perakende fiyatlarını ilan etti. Yıllardır Türkiye'nin en çok satan otomobili ünvanını koruyan Egea ailesinden, ikonik 500 serisinin %100 elektrikli üyesi 500e'ye, kompakt SUV segmentinin yeni oyuncusu Fiat 600'den mikro mobilite trendi Topolino ve hafif ticari gamının vazgeçilmezi Fiorino ile Doblo'ya kadar tüm yelpaze yeni aya özel fırsatlarla güncellendi.

Peki, Fiat Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, 600e, 600 Hibrit, Topolino, 500e ve 500x modellerinin Eylül 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte FIAT'ın Eylül 2026 güncel fiyat listesi ve kampanyaları.

Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
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Eylül 2026 Fiat Fiyat Listesi

Eylül 2026 Fiat Fiyat Listesi

Yaygın servis ağı, erişilebilir maliyetleri ve yüksek ikinci el değeriyle Türkiye otomobil pazarının zirvesinde yer alan Fiat, eylül ayında geçerli tavsiye edilen satış fiyatlarını duyurdu. Hem bireysel kullanıcıların hem de filo tercihlerinin ilk sırasında gelen Egea model ailesi ve elektrifikasyon dönüşümünün temsilcileri, sonbaharın ilk ayında güncellenen etiketleriyle vitrine çıktı.

Aşağıda yer alan fiyatlar, FIAT tarafından tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarıdır. Ancak dönemsel kampanyalar, stok durumu, tercih edilen finansman seçenekleri ve opsiyonel donanımlara göre fiyatlarda değişiklik söz konusu olabilir. 

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Eylül 2026

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Eylül 2026

Fiat Egea Sedan Easy

  • Multijet 130 HP GSR Easy 1.6 Manuel Dizel - 1.499.900 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.499.900 TL

  • Multijet 130 HP DCT GSR Easy 1.6 Otomatik Dizel - 1.950.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.850.900 TL

Fiat Egea Sedan Urban

  • Multijet 130 HP GSR Urban 1.6 Manuel Dizel - 1.599.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.519.900 TL

  • Multijet 130 HP DCT GSR Urban 1.6 Otomatik Dizel - 2.020.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.920.900 TL

Fiat Egea Sedan Lounge

  • Multijet 130 HP GSR Lounge 1.6 Manuel Dizel - 1.674.900 TL 

Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.589.900 TL

  • Multijet 130 HP DCT GSR Lounge 1.6 Otomatik Dizel - 2.090.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.990.900 TL

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Eylül 2026

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Eylül 2026

Fiat Egea Cross Street

  • Multijet 130 HP DCT GSR Traction+ Street 1.6 Otomatik Dizel - 1.990.900 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.890.900 TL

Fiat Egea Cross Urban

  • Multijet 130 HP DCT GSR Traction+ Urban 1.6 Otomatik Dizel - 2.026.900 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.926.900 TL

Fiat Egea Cross Lounge

  • Multijet 130 HP DCT GSR Traction+ Lounge 1.6 Otomatik Dizel - 2.062.900 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.962.900 TL

Fiat Egea Cross Limited

  • Multijet 130 HP DCT GSR Traction+ Limited 1.6 Otomatik Dizel - 2.099.900 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.999.900 TL

Grande Panda Fiyat Listesi Eylül 2026

Grande Panda Fiyat Listesi Eylül 2026
  • Grande Panda La Prima 44 kWh Otomatik Elektrikli - 1.544.900 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.644.900 TL

Fiat 500e Fiyat Listesi Eylül 2026

Fiat 500e Fiyat Listesi Eylül 2026
  • 87 Kw/118 HP La Prima Cabrio 42 kWh Otomatik Elektrikli - 2.379.900 TL
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Fiat Topolino Fiyat Listesi Eylül 2026

Fiat Topolino Fiyat Listesi Eylül 2026
  • 6 Kw/8 HP Topolino 5.4 kWh Otomatik Elektrikli - 629.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 579.900 TL

  • 6 Kw/8 HP Topolino Plus 5.4 kWh Otomatik Elektrikli - 654.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 604.900 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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