Eylül 2026 Fiat Fiyat Listesi! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 600 Güncel Fiyatları

Türkiye yollarının lideri ve yerli üretim gücünün simgesi FIAT, Eylül 2026 perakende fiyatlarını ilan etti. Yıllardır Türkiye'nin en çok satan otomobili ünvanını koruyan Egea ailesinden, ikonik 500 serisinin %100 elektrikli üyesi 500e'ye, kompakt SUV segmentinin yeni oyuncusu Fiat 600'den mikro mobilite trendi Topolino ve hafif ticari gamının vazgeçilmezi Fiorino ile Doblo'ya kadar tüm yelpaze yeni aya özel fırsatlarla güncellendi.

Peki, Fiat Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, 600e, 600 Hibrit, Topolino, 500e ve 500x modellerinin Eylül 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte FIAT'ın Eylül 2026 güncel fiyat listesi ve kampanyaları.