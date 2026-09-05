Eylül 2026 Citroen Fiyat Listesi! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları
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Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
Fransız konfor dokunuşunu özgün tasarımla buluşturan Citroën, Eylül 2026 güncel fiyat listesini yayınladı. %100 elektrikli şehir içi mobilite çözümü Ami'den baştan aşağı yenilenen C3 ve C3 Aircross'a, fastback çizgisiyle dikkat çeken C4 X'ten amiral gemisi C5 Aircross ve pratik Berlingo'ya kadar tüm modeller yeni ayın cazip etiketleriyle tüketicilerin karşısına çıkıyor.
Peki, Citroën C3, C3 Aircross, C4, C4 X, C5 Aircross, Ami ve Berlingo modellerinin Eylül 2026 fiyatları ne kadar oldu?
İşte Citroën'in Eylül 2026 güncel fiyat listesi.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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