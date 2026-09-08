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Eylül 2026 SEAT Fiyat Listesi! İşte SEAT Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

Eylül 2026 SEAT Fiyat Listesi! İşte SEAT Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Seat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.09.2026 - 10:17
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İspanyol enerjisini sportif sürüş dinamikleri ve genç tasarımlarla harmanlayan SEAT, Eylül 2026 güncel fiyat listesini paylaştı. Şehir hayatına dinamizm katan ikonik Ibiza ve efsanevi Leon'dan, crossover şıklığını yansıtan Arona ile kompakt SUV pazarının iddialı oyuncusu Ateca'ya kadar markanın sevilen modelleri, sonbaharın ilk ayında yenilenen fiyatlarıyla otomobil tutkunlarını bekliyor.

Peki, SEAT Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco modellerinin Eylül 2026 fiyatları ne kadar? İşte SEAT'ın Eylül ayı fiyat listesi.

Kaynak: https://www.seat.com.tr/
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Eylül 2026 SEAT Güncel Fiyat Listesi

Eylül 2026 SEAT Güncel Fiyat Listesi

Volkswagen Grubu'nun dinamik ve yenilikçi çizgisiyle öne çıkan markası SEAT, Eylül ayında geçerli olacak tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarını duyurdu. Yüksek donanım seviyeleri, teknolojik iç mekanları ve sportif dış tasarımlarıyla dikkat çeken hatchback ve SUV ailesi, sonbahara özel güncellemelerle vitrine çıktı.

Aşağıda yer alan fiyatlar SEAT Türkiye'nin tavsiye ettiği başlangıç liste fiyatlarıdır. Bu yüzden fiyatlar; eylül ayına özel finansman indirimleri, stok durumları, kredi destekleri ve seçilecek donanım paketlerine (Style, Xperience, FR) göre farklılık gösterebilir.

SEAT İbiza Fiyat Listesi Eylül 2026

SEAT İbiza Fiyat Listesi Eylül 2026
  • YENİ IBIZA 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus Benzinli - 1.985.000 TL (Model Yılı: 2026)

SEAT Arona Fiyat Listesi Eylül 2026

SEAT Arona Fiyat Listesi Eylül 2026
  • Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR Benzinli - 1.853.150 TL 

(Model Yılı: 2025)

2026 Model Yeni SEAT Arona Fiyat Listesi: 

  • YENİ ARONA 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus - 2.050.000 TL

SEAT Leon Fiyat Listesi Eylül 2026

SEAT Leon Fiyat Listesi Eylül 2026
  • Leon 1.5 eHybrid 204 PS DSG FR Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) - 2.930.150 TL 

(Model Yılı: 2025)

2026 Model Yeni SEAT Leon Fiyat Listesi: 

  • LEON 1.5 eTSI 116 PS DSG Style Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - 2.560.000 TL

SEAT Ateca Fiyat Listesi Eylül 2026

SEAT Ateca Fiyat Listesi Eylül 2026
  • Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG FR 'Dark Edition' Benzinli - 2.919.150 TL (Model Yılı: 2025)

2026 Model Yeni SEAT Ateca Fiyat Listesi: 

  • Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Style Plus Benzinli - 2.665.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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