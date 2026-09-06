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Eylül 2026 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Eylül 2026 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.09.2026 - 09:49
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Japon mühendisliğinin yüksek dayanıklılık, yakıt tasarrufu ve fonksiyonel tasarımla buluştuğu Suzuki, Eylül 2026 dönemine yenilenen fiyat listeleriyle hızlı bir giriş yaptı. Çevreci Akıllı Hibrit teknolojisine sahip modelleriyle adından söz ettiren marka, her sürücünün beklentisine yanıt veren seçenekleriyle otomobil pazarında bu ay da dikkatleri üzerine çekiyor.

Peki Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerinin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Suzuki'nin Eylül 2026 fiyat listeleri.

Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
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Eylül 2026 Suzuki Güncel Fiyat Listesi

Eylül 2026 Suzuki Güncel Fiyat Listesi

Yüksek yakıt verimliliği sunan hibrit motorları ve efsanevi dört tekerlekten çekiş kabiliyetiyle fark yaratan Suzuki, Eylül 2026 dönemi tavsiye edilen perakende satış fiyatlarını açıkladı. Şehir içi trafikte çevreci ve pratik bir sürüş vaat eden hatchback ve SUV modelleri, yeni aya özel finansman ve nakit alım kampanyalarıyla otomobil severleri bekliyor.

Suzuki tarafından yayımlanan güncel fiyatlar ise aşağıda yer alıyor. Ancak nihai satış fiyatlarının tercih edilecek çift renk gövde (bi-tone) opsiyonları, stok durumları, dönemsel kampanyalar ve finansman/kredi çözümlerine göre değişebileceğini bilmelisiniz.

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Eylül 2026

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Eylül 2026

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.108.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.063.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.158.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.113.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.535.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.329.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.585.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.379.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Black Edition (Çift Renk) Otomatik Benzinli 4x2 - 2.655.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.585.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Black Edition (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.753.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.689.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Eylül 2026

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Eylül 2026

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.325.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.225.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.649.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.609.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GLX Black Edition Otomatik Benzinli 4x2 - 2.735.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.640.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Black Edition Otomatik Benzinli 4x4 - 2.803.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.723.000 TL 

(Model Yılı: 2026)

Suzuki Swift Hibrit Fiyat Listesi Eylül 2026

Suzuki Swift Hibrit Fiyat Listesi Eylül 2026

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) Otomatik Benzinli 4x2 - 2.079.000 TL 

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Çift Renk) Otomatik Benzinli 4x2 - 2.109.000 TL

(Model Yılı: 2025)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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