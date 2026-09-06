Eylül 2026 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Japon mühendisliğinin yüksek dayanıklılık, yakıt tasarrufu ve fonksiyonel tasarımla buluştuğu Suzuki, Eylül 2026 dönemine yenilenen fiyat listeleriyle hızlı bir giriş yaptı. Çevreci Akıllı Hibrit teknolojisine sahip modelleriyle adından söz ettiren marka, her sürücünün beklentisine yanıt veren seçenekleriyle otomobil pazarında bu ay da dikkatleri üzerine çekiyor.

Peki Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerinin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Suzuki'nin Eylül 2026 fiyat listeleri.