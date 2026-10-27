Çöpe Attığımız Kahve Telvesi Betonu Yüzde 30 Daha Güçlü Yapıyor: Kaldırımlara Bile Döküldü

Katılamıyor.

Kahve telvesi gibi organik atıklar betona doğrudan eklendiğinde zamanla çürüyor ve içerdiği kimyasalları sızdırarak betonun bağ kurmasını engelliyor. Sonuç olarak beton zayıflıyor.

Araştırmacılar bu sorunu çözmek için telveyi oksijensiz bir ortamda, düşük enerjiyle 350 santigrat dereceye kadar ısıttı. Piroliz adı verilen bu işlem, organik molekülleri parçalayarak telveyi gözenekli ve karbon bakımından zengin bir tür kömüre, yani 'biyokömüre' dönüştürüyor. Biyokömür ise çimentoyla bağ kurarak betonun yapısına katılabiliyor.

Ekip aynı işlemi 500 derecede de denedi, ancak bu sıcaklıkta elde edilen biyokömür parçacıkları o kadar sağlam olmadı. Sonuçlar Journal of Cleaner Production dergisinde yayımlandı ve kahve telvesinin betonu güçlendirmek için kullanılabileceğini gösteren ilk çalışma oldu.