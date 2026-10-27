Çöpe Attığımız Kahve Telvesi Betonu Yüzde 30 Daha Güçlü Yapıyor: Kaldırımlara Bile Döküldü
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Her sabah içtiğimiz kahveden geriye kalan telve, çoğu zaman doğrudan çöpe gidiyor. Fakat bu telveler, birçok farklı alanda kullanılabilir. Son olarak Avustralya'daki RMIT Üniversitesi'nden mühendisler bu atığı betonun içine katarak çok daha işe yarar bir yere taşıdı. Ekibin geliştirdiği yöntemle üretilen beton, sıradan betondan yüzde 30 daha güçlü çıktı.
Dünyada her yıl yaklaşık 10 milyar kilogram kahve atığı oluşuyor.
Kahve telvesi, betondaki kumun yerini alıyor
Peki telve doğrudan betona katılamıyor mu?
Kahveli beton laboratuvardan çıkıp kaldırımlara döküldü
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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