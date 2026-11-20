Binlerce Kişi Dev Kütükleri Japonya'nın En Kutsal Tapınağına Halatlarla Çekecek
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Japonya'nın en kutsal Şinto tapınağı Ise Jingu'da 20 yılda bir yaşanan büyük hazırlığın en renkli bölümü, 2027 yazında yeniden sokaklara çıkıyor.
Okihiki adı verilen gelenekte binlerce kişi, tapınakların yeniden inşasında kullanılacak dev hinoki kütüklerini halatlarla çekerek tapınağa taşıyor. Ise Gosengu Komitesi'ne göre ikinci tur, mayıs-haziran aylarında karada, temmuz sonunda ise nehirde yapılacak.
Tapınak her 20 yılda bir, baştan inşa ediliyor
Okihiki: Kütükler halatlarla çekiliyor
2027'de karada ve nehirde iki ayrı tören
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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