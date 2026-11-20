Mie ilindeki Ise Jingu tek bir yapı değil; merkezinde İç Tapınak (Naiku) ve Dış Tapınak'ın (Geku) bulunduğu geniş bir tapınak kompleksi. Güneş tanrıçası Amaterasu'ya adanan Naiku, Şinto inancının en kutsal mekânı kabul ediliyor.

Tapınağı benzersiz kılan şey ise Shikinen Sengu adı verilen gelenek. Ise Gosengu Komitesi'ne göre ilki yaklaşık 1.300 yıl önce düzenlenen bu törende, tapınak binaları her 20 yılda bir eski üslubuna sadık kalınarak yeniden inşa ediliyor ve tanrının yeni tapınağa taşındığına inanılıyor.

Komite bu sistemi, 'sürekli yeniden inşa ederek yapıyı kalıcı kılma' fikrine dayanan, dünyada benzeri olmayan sürdürülebilir bir model olarak tanımlıyor. 63. Shikinen Sengu 2033'te tamamlanacak.