Pizza hamurunun üstüne döner eti, onun da üstüne bolca beyaz sos... İsveç'te kebabpizza diye bilinen bu karışım 1980'lerden beri ülkenin en sevilen pizzaları arasında. Kimin bulduğu belli değil. Büyük ihtimalle hem kebap hem pizza satan dükkânlarda ortaya çıktı. Bize biraz tuhaf geldi, size? 😅