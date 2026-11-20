Kalbimizden Vurulduk: Görünce İsveç Vatandaşı Olmak İsteyeceğiniz 13 Fotoğraf
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İsveç denince aklınıza ne geliyor? Uzun kışlar, köfte, belki de kuzey ışıkları... Oysa yaklaşık 10,6 milyon kişinin yaşadığı bu ülkenin sokaklarında insanı gülümseten küçük ayrıntılar saklı! Kimi çok pratik, kimi düpedüz tatlı. 😍 Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. İsveç'in en sevilen pizzası kebap pizza!
2. Bebek bezi paketinde bebeğini göğsüne yatırmış bir baba!
3. Stockholm metrosu yer altında bir sanat galerisi!
4. Bağışladığınız kan bir hastaya ulaşınca telefonunuza mesaj geliyor!
5. Bebek arabalarına özel park yeri!
6. Göteborg'da tramvaylara ünlülerin adı veriliyor!
7. Stockholm'de park etme sanatı!
8. İnşaat izlemeyi sevenlere özel pencereler!
9. Lund'da farelere özel plak dükkânı!
10. Parktaki masalarda satranç tahtası var!
11. Malmö'nün otobüsleri tramvaya benziyor!
12. Stockholm'ün dev Noel ağacı!
13. Yeşil ışık hiç bu kadar tatlı olmamıştı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın