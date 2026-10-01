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Mabel Matiz Hakkında "Ha Leylim" Klibi Nedeniyle İddianame Hazırlandı: 6 Aydan 3 Yıla Hapis İstemi

Mabel Matiz Hakkında "Ha Leylim" Klibi Nedeniyle İddianame Hazırlandı: 6 Aydan 3 Yıla Hapis İstemi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 13:16
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında iddianame hazırladı. Dijital platformlarda yayımlanan “Ha Leylim” şarkısının sözleri ve video klibi nedeniyle hazırlanan iddianamede, sanatçının 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi. Dava henüz görülmedi.

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Mabel Matiz hakkında “Ha Leylim” şarkısı ve klibi nedeniyle iddianame hazırlandı.

Mabel Matiz hakkında “Ha Leylim” şarkısı ve klibi nedeniyle iddianame hazırlandı.

Habertürk'ün haberine göre iddianame, Mabel Matiz'in seslendirdiği ve dijital platformlarda yayımlanan “Ha Leylim” şarkısının sözleri ile video klibine ilişkin hazırlandı. Soruşturma süreci tamamlanan dosyada sanatçının adı, gerçek adıyla Fatih Karaca olarak geçiyor.

Savcılık, sanatçının “müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık etme” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

İddianamede klipteki dans sahnesi ve şarkı sözleri birlikte değerlendirildi.

İddianamede klipteki dans sahnesi ve şarkı sözleri birlikte değerlendirildi.

Haberde aktarılan bilgilere göre iddianamede, klipte damat rolündeki erkek ile sarı takım elbise giyen diğer erkeğin karşılıklı dans ettiği görüntüler anlatıldı. İkilinin dans sırasında yaptığı hareketlere de değinildi.

Savcılık, bu sahneleri şarkı sözleriyle birlikte değerlendirdi. Görüntüler ile sözlerin birbirini tamamladığı savunularak, toplumun genel ahlakına ilişkin kabul görmüş sınırların zorlandığı öne sürüldü.

Sanatçı için 6 aydan 3 yıla kadar hapis istendi, dava henüz görülmedi.

Sanatçı için 6 aydan 3 yıla kadar hapis istendi, dava henüz görülmedi.

İddianamede Mabel Matiz için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bunlar savcılığın taleplerinden ibaret. Dava henüz görülmediği için ortada bir mahkeme kararı yok.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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