Mabel Matiz Hakkında "Ha Leylim" Klibi Nedeniyle İddianame Hazırlandı: 6 Aydan 3 Yıla Hapis İstemi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında iddianame hazırladı. Dijital platformlarda yayımlanan “Ha Leylim” şarkısının sözleri ve video klibi nedeniyle hazırlanan iddianamede, sanatçının 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi. Dava henüz görülmedi.
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Mabel Matiz hakkında “Ha Leylim” şarkısı ve klibi nedeniyle iddianame hazırlandı.
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İddianamede klipteki dans sahnesi ve şarkı sözleri birlikte değerlendirildi.
Sanatçı için 6 aydan 3 yıla kadar hapis istendi, dava henüz görülmedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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