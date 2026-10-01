Mabel Matiz Hakkında "Ha Leylim" Klibi Nedeniyle İddianame Hazırlandı: 6 Aydan 3 Yıla Hapis İstemi

Habertürk'ün haberine göre iddianame, Mabel Matiz'in seslendirdiği ve dijital platformlarda yayımlanan “Ha Leylim” şarkısının sözleri ile video klibine ilişkin hazırlandı. Soruşturma süreci tamamlanan dosyada sanatçının adı, gerçek adıyla Fatih Karaca olarak geçiyor.

Savcılık, sanatçının “müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık etme” suçundan cezalandırılmasını talep etti.