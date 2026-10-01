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Tüyleri Diken Diken Etmişti: Gişe Rekorları Kıran O Korku Filmi İçin Altın Küre'de Beklenmedik Karar Çıktı!

Tüyleri Diken Diken Etmişti: Gişe Rekorları Kıran O Korku Filmi İçin Altın Küre'de Beklenmedik Karar Çıktı!

Sinema
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
01.10.2026 - 14:12 Son Güncelleme: 01.10.2026 - 14:15
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Bu yılın en çok konuşulan korku filmi Saplantı (Obsession), gişede yazdığı inanılmaz hikâyenin ardından şimdi de ödül sezonuna göz kırpıyor. Altın Küre için herkes dram kategorisini bekliyordu, ama dağıtımcı Focus Features'tan kimsenin tahmin etmediği bir hamle geldi. Peki kan donduran sahneleriyle bilinen bu film hangi kategoride yarışacak, karar neden bu kadar konuşuluyor?

Kaynak: The Hollywood Reporter

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Saplantı, YouTube'dan gelen Curry Barker'ın 750 bin dolarla çektiği ikinci uzun metrajlı filmi.

Saplantı, YouTube'dan gelen Curry Barker'ın 750 bin dolarla çektiği ikinci uzun metrajlı filmi.

Filmin arkasında, YouTube'daki komedi kanalı That's a Bad Idea ile tanınan Curry Barker var. Barker'ın ilk uzun metrajı Milk & Serial yaklaşık 800 dolara çekilmiş ve YouTube'da ücretsiz yayınlanmıştı.

Saplantı'nın konusu ise ilk bakışta masum bir aşk hikâyesi gibi başlıyor. Michael Johnston'ın canlandırdığı Bear, çocukluk arkadaşı Nikki'ye (Inde Navarrette) yıllardır karşılıksız âşık. Gizemli bir 'Tek Dilek Söğüdü' sayesinde Nikki'nin ona herkesten çok âşık olmasını diliyor, dileği gerçek oluyor ve kâbus da tam burada başlıyor.

Focus Features filmi Eylül 2025'teki Toronto gösteriminden sonra 14-15 milyon dolara satın almıştı. 15 Mayıs 2026'da ABD'de vizyona giren yapım, minicik bütçesine rağmen dünya genelinde 500 milyon doları aşarak herkesi şaşkına çevirdi.

Focus Features, Saplantı'yı Altın Küre'de dram yerine müzikal veya komedi dalına sundu.

Focus Features, Saplantı'yı Altın Küre'de dram yerine müzikal veya komedi dalına sundu.

The Hollywood Reporter'ın özel haberine göre Focus Features ve filmin diğer ortakları kararını verdi: Saplantı, Altın Küre'de müzikal veya komedi dalında yarışmak için başvurdu. Şiddet dozu bu kadar yüksek bir film için çoğu kişi dram kategorisini bekliyordu.

Filmin ekibi ise aynı fikirde değil. Onlara göre Saplantı salonda resmen bir komedi gibi izleniyor; seyirci, dilekten sonra adeta başka birine dönüşen Nikki'nin mimiklerine, laflarına ve çılgın hallerine kahkahalarla gülüyor. Bu sahnelerin birçoğu çoktan sosyal medyada meme oldu. Habere göre Altın Küre seçmenleri de filmi komedi olarak gördüklerini belli etmiş.

Emsal de hazır: Get Out, Poor Things, The Substance ve Bugonia gibi türler arasında gezinen filmler de bu dalda yarışmış ve en iyi film adaylığı almıştı.

Kategori kararı Inde Navarrette'in yolunu açabilir, ama karşısında Julianne Moore gibi zorlu bir rakip var.

Kategori kararı Inde Navarrette'in yolunu açabilir, ama karşısında Julianne Moore gibi zorlu bir rakip var.

Bu hamlenin Inde Navarrette için de büyük bir anlamı var. 13 Reasons Why ve Superman & Lois dizilerinden tanıdığımız oyuncu, Saplantı ile bir anda Hollywood'un en çok aranan isimlerinden biri oldu.

En İyi Kadın Oyuncu yarışında Emily Blunt, Léa Seydoux, Helen Mirren ve Penélope Cruz gibi isimlerin dram tarafında olması bekleniyor. Bu da Navarrette'in adaylık yolunu kolaylaştırabilir. İşin zor kısmı ise komedi tarafında onu bekleyen Julianne Moore; THR, The Debut'taki performansıyla Moore'u bu yılın en güçlü adayı olarak görüyor.

Kategori başvurusunu Altın Küre bünyesindeki bir kurul onaylayacak, ancak kurul genelde dağıtımcının tercihine uyuyor. Ne olursa olsun Saplantı'nın en iddialı olduğu dal şimdiden belli: tüm filmlerin yarıştığı gişe başarısı ödülü.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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