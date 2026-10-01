Tüyleri Diken Diken Etmişti: Gişe Rekorları Kıran O Korku Filmi İçin Altın Küre'de Beklenmedik Karar Çıktı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bu yılın en çok konuşulan korku filmi Saplantı (Obsession), gişede yazdığı inanılmaz hikâyenin ardından şimdi de ödül sezonuna göz kırpıyor. Altın Küre için herkes dram kategorisini bekliyordu, ama dağıtımcı Focus Features'tan kimsenin tahmin etmediği bir hamle geldi. Peki kan donduran sahneleriyle bilinen bu film hangi kategoride yarışacak, karar neden bu kadar konuşuluyor?
Kaynak: The Hollywood Reporter
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saplantı, YouTube'dan gelen Curry Barker'ın 750 bin dolarla çektiği ikinci uzun metrajlı filmi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Focus Features, Saplantı'yı Altın Küre'de dram yerine müzikal veya komedi dalına sundu.
Kategori kararı Inde Navarrette'in yolunu açabilir, ama karşısında Julianne Moore gibi zorlu bir rakip var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın