Tüyleri Diken Diken Etmişti: Gişe Rekorları Kıran O Korku Filmi İçin Altın Küre'de Beklenmedik Karar Çıktı!

The Hollywood Reporter'ın özel haberine göre Focus Features ve filmin diğer ortakları kararını verdi: Saplantı, Altın Küre'de müzikal veya komedi dalında yarışmak için başvurdu. Şiddet dozu bu kadar yüksek bir film için çoğu kişi dram kategorisini bekliyordu.

Filmin ekibi ise aynı fikirde değil. Onlara göre Saplantı salonda resmen bir komedi gibi izleniyor; seyirci, dilekten sonra adeta başka birine dönüşen Nikki'nin mimiklerine, laflarına ve çılgın hallerine kahkahalarla gülüyor. Bu sahnelerin birçoğu çoktan sosyal medyada meme oldu. Habere göre Altın Küre seçmenleri de filmi komedi olarak gördüklerini belli etmiş.

Emsal de hazır: Get Out, Poor Things, The Substance ve Bugonia gibi türler arasında gezinen filmler de bu dalda yarışmış ve en iyi film adaylığı almıştı.