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NOW Dizisi Yeraltı'nda Flaş Ayrılık: Ünlü Oyuncu Kadrodan Ayrılıp, Kanal D Dizisine Geçti

NOW Dizisi Yeraltı'nda Flaş Ayrılık: Ünlü Oyuncu Kadrodan Ayrılıp, Kanal D Dizisine Geçti

Kanal D yerli dizi Yeraltı Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.06.2026 - 16:06
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Yeni sezonun merakla beklenen yapımları arasında yer alan Yeraltı dizisinde dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Dizinin kadrosunda yer alan ünlü oyuncunun projeye veda ederek Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet ile anlaşması televizyon kulislerinde gündem oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW'ın reyting rekortmeni dizisi Yeraltı'nda flaş bir ayrılık yaşandı.

NOW'ın reyting rekortmeni dizisi Yeraltı'nda flaş bir ayrılık yaşandı.

NOW'da yayınlanan Yeraltı, henüz 1. sezonundan televizyonda kendini kanıtladı. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde yer aldığı Yeraltı, 2. sezon onayı alan yapımlar arasında yer alırken dizinin yeni sezon hazırlıklarında flaş bir ayrılık yaşandığı ortaya çıktı.

Yeraltı'nın Volkan'ı Burak Çelik, Yeraltı dizisinden ayrıldı. Burak Çelik, Yeraltı'ndan ayrılıp Kanal D'nin yeni dizisine dahil oldu.

Yeraltı'nın Volkan'ı Burak Çelik, Yeraltı dizisinden ayrıldı. Burak Çelik, Yeraltı'ndan ayrılıp Kanal D'nin yeni dizisine dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yeraltı'nda Volkan karakterine hayat veren Burak Çelik, yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Haysiyet dizisine transfer oldu. Burak Çelik, Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Doğukan Güngör'ün başrol olacağı Haysiyet'te Tarık karakterine hayat verecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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