NOW Dizisi Yeraltı'nda Flaş Ayrılık: Ünlü Oyuncu Kadrodan Ayrılıp, Kanal D Dizisine Geçti
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Yeni sezonun merakla beklenen yapımları arasında yer alan Yeraltı dizisinde dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Dizinin kadrosunda yer alan ünlü oyuncunun projeye veda ederek Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet ile anlaşması televizyon kulislerinde gündem oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın reyting rekortmeni dizisi Yeraltı'nda flaş bir ayrılık yaşandı.
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Yeraltı'nın Volkan'ı Burak Çelik, Yeraltı dizisinden ayrıldı. Burak Çelik, Yeraltı'ndan ayrılıp Kanal D'nin yeni dizisine dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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