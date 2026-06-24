Kısmetse Olur'un Erkek Yarışmacılarının "Ağız Yayma" Tartışması Kavgaya Döndü

İlk olarak 2015 yılında ekran macerasına başlayan fenomen yarışma programı, bu kez Prime Video platformunda yayın hayatına başladı. Ancak 1 Haziran'da yayınlanan ilk bölümlerden itibaren programda tansiyon oldukça yüksekti.

Erkek yarışmacılar Melih ve Koray arasında yaşanan 'ağız yayma' tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İddiaya göre tartışmanın fitilini Melih Gövercin'in, Koray Peker'in konuşma tarzını eleştirmesi ateşledi. Melih, Koray'ın üslubundan rahatsız olduğunu dile getirirken, Koray ise konuşma şeklinin yalnızca kendisini ilgilendirdiğini ve bu konuda kimsenin söz sahibi olamayacağını savundu.

Karşılıklı atışmaların ardından stüdyodaki atmosfer bir anda gerildi. Tarafların sert ifadeleri tansiyonu daha da yükseltirken, Melih Gövercin bulunduğu ortam nedeniyle farklı davranmadığını söylerken, Osman Koray Peker'in 'Dışarıda görüşelim' sözleri dikkat çekti.

Melih'in bu çağrıya olumlu yanıt vermesiyle birlikte ikili arasındaki gerilim zirveye çıktı. Diğer yarışmacıların araya girmesiyle olayların büyümesi engellenirken, yaşananlar hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri şaşkına çevirdi.

Yeni sezonun daha ilk günlerinde yaşanan bu kriz, Kısmetse Olur evinde önümüzdeki bölümlerde yaşanacak olaylara dair merakı da artırdı.