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Kısmetse Olur'un Erkek Yarışmacılarının "Ağız Yayma" Tartışması Kavgaya Döndü

Kısmetse Olur'un Erkek Yarışmacılarının "Ağız Yayma" Tartışması Kavgaya Döndü

Kısmetse Olur
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.06.2026 - 12:59
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Kısmetse Olur'un yeni sezonu sonunda başladı. 2015 yılında başlayan Kısmetse Olur'un yeni sezonu Prime Video'da seyirciye sunuldu. 1 Haziran'da yeni sezonu başlayan Kısmetse Olur resmen kaosla başladı. Erkek yarışmacıların 'ağız yayma' konusundaki tartışması kısa sürede kavgaya dönerken diğer yarışmacılar ikiliyi güçlükle ayırdı.

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Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün yeni sezonu kavgayla başladı.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün yeni sezonu kavgayla başladı.

İlk olarak 2015 yılında ekran macerasına başlayan fenomen yarışma programı, bu kez Prime Video platformunda yayın hayatına başladı. Ancak 1 Haziran'da yayınlanan ilk bölümlerden itibaren programda tansiyon oldukça yüksekti.

Erkek yarışmacılar Melih ve Koray arasında yaşanan 'ağız yayma' tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İddiaya göre tartışmanın fitilini Melih Gövercin'in, Koray Peker'in konuşma tarzını eleştirmesi ateşledi. Melih, Koray'ın üslubundan rahatsız olduğunu dile getirirken, Koray ise konuşma şeklinin yalnızca kendisini ilgilendirdiğini ve bu konuda kimsenin söz sahibi olamayacağını savundu.

Karşılıklı atışmaların ardından stüdyodaki atmosfer bir anda gerildi. Tarafların sert ifadeleri tansiyonu daha da yükseltirken, Melih Gövercin bulunduğu ortam nedeniyle farklı davranmadığını söylerken, Osman Koray Peker'in 'Dışarıda görüşelim' sözleri dikkat çekti.

Melih'in bu çağrıya olumlu yanıt vermesiyle birlikte ikili arasındaki gerilim zirveye çıktı. Diğer yarışmacıların araya girmesiyle olayların büyümesi engellenirken, yaşananlar hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri şaşkına çevirdi.

Yeni sezonun daha ilk günlerinde yaşanan bu kriz, Kısmetse Olur evinde önümüzdeki bölümlerde yaşanacak olaylara dair merakı da artırdı.

Kısmetse Olur'daki kavgayı buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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