Kısmetse Olur'un Erkek Yarışmacılarının "Ağız Yayma" Tartışması Kavgaya Döndü
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Kısmetse Olur'un yeni sezonu sonunda başladı. 2015 yılında başlayan Kısmetse Olur'un yeni sezonu Prime Video'da seyirciye sunuldu. 1 Haziran'da yeni sezonu başlayan Kısmetse Olur resmen kaosla başladı. Erkek yarışmacıların 'ağız yayma' konusundaki tartışması kısa sürede kavgaya dönerken diğer yarışmacılar ikiliyi güçlükle ayırdı.
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Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün yeni sezonu kavgayla başladı.
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Kısmetse Olur'daki kavgayı buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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