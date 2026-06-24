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Geçen Sezon Ertelenmişti: Trabzon ve Mardin'in Ardından Şimdi de "Sivas" Dizisi Geliyor!

Geçen Sezon Ertelenmişti: Trabzon ve Mardin'in Ardından Şimdi de "Sivas" Dizisi Geliyor!

yerli dizi Uzak Şehir Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.06.2026 - 10:24
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OGM Pictures'ın yeni sezon için hazırladığı iddialı projeler arasında yer alan “Karakuyu” dizisinde hazırlıklar hız kazandı. Henüz kanalı netleşmeyen dizinin çekim mekqnı için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Trabzon, Mardin ve Adana'nın ardından şimdi de çekimleri Sivas'ta yapılacak bir dizi için harekete geçildi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Geçtiğimiz sezon ertelenen "Karakuyu" dizisi için hazırlıklar başladı.

Geçtiğimiz sezon ertelenen "Karakuyu" dizisi için hazırlıklar başladı.

OGM Pictures, yeni sezonda ekranlara iddialı projeler kazandırmak için hazırlıklarını hızlandırdı. Yapım şirketinin üzerinde çalıştığı ilk projelerden biri ise yayın tarihi geçtiğimiz aylarda eylül sezonuna ertelenen “Karakuyu” dizisi oldu.

Kalemi ödüllü senarist Deniz Akçay’a ait olan dizinin hangi kanalda yayınlanacağı henüz netleşmezken, ekip mekan ve yönetmen çalışmalarını sürdürüyor. Taşacak Bu Deniz'in Trabzon, Uzak Şehir'in Mardin'de çekilmesiyle şehir dışı işler daha popüler bir hal aldı. Karakuyu da ekranda şehir dışında çekilen diziler arasında yer alacak. Daha önce çekimlerin Kayseri’de yapılması gündeme gelirken, Birsen Altuntaş yeni dizi için son mekanı açıkladı.

Mardin ve Trabzon'un ardından televizyona Sivas dizisi geliyor.

Mardin ve Trabzon'un ardından televizyona Sivas dizisi geliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Karakuyu dizisi için son olarak Sivas’ın Divriği ilçesi öne çıktı.

Karakuyu dizisinin konusu ne?

Karakuyu, yıllar önce töre cinayetinden kaçmak zorunda kalan Savcı Ferda’nın sarsıcı yaşam öyküsünü konu alıyor. Üç kardeşi bulunan Ferda, yıllar sonra ağabeyi Harun nedeniyle doğup büyüdüğü topraklara geri dönmek zorunda kalacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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