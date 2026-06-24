Geçen Sezon Ertelenmişti: Trabzon ve Mardin'in Ardından Şimdi de "Sivas" Dizisi Geliyor!
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OGM Pictures'ın yeni sezon için hazırladığı iddialı projeler arasında yer alan “Karakuyu” dizisinde hazırlıklar hız kazandı. Henüz kanalı netleşmeyen dizinin çekim mekqnı için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Trabzon, Mardin ve Adana'nın ardından şimdi de çekimleri Sivas'ta yapılacak bir dizi için harekete geçildi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Geçtiğimiz sezon ertelenen "Karakuyu" dizisi için hazırlıklar başladı.
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Mardin ve Trabzon'un ardından televizyona Sivas dizisi geliyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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