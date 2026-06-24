Geçen Sezon Ertelenmişti: Trabzon ve Mardin'in Ardından Şimdi de "Sivas" Dizisi Geliyor!

OGM Pictures, yeni sezonda ekranlara iddialı projeler kazandırmak için hazırlıklarını hızlandırdı. Yapım şirketinin üzerinde çalıştığı ilk projelerden biri ise yayın tarihi geçtiğimiz aylarda eylül sezonuna ertelenen “Karakuyu” dizisi oldu.

Kalemi ödüllü senarist Deniz Akçay’a ait olan dizinin hangi kanalda yayınlanacağı henüz netleşmezken, ekip mekan ve yönetmen çalışmalarını sürdürüyor. Taşacak Bu Deniz'in Trabzon, Uzak Şehir'in Mardin'de çekilmesiyle şehir dışı işler daha popüler bir hal aldı. Karakuyu da ekranda şehir dışında çekilen diziler arasında yer alacak. Daha önce çekimlerin Kayseri’de yapılması gündeme gelirken, Birsen Altuntaş yeni dizi için son mekanı açıkladı.