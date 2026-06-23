Survivor 2026 Şampiyonu Mert Nobre'den İlk Paylaşım Geldi

Bugün hayatımın en yoğun, en dönüştürücü deneyimlerinden birini geride bırakıyorum.

Survivor, beni fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak sınırlarımın ötesine taşıdı. Aylar boyunca mücadele, özlem, öğrenme ve konfor alanımın dışına çıktığımda gerçekte kim olduğumu keşfetme fırsatı yaşadım.

Bu maceraya her zorluğun üstesinden gelmeye hazır olarak başladım. Ancak buradan yalnızca bir kupayla değil; dostluklarla, unutulmaz anılarla ve gerçek gücün dayanıklılıktan, disiplinden ve asla vazgeçmeme kararlılığından doğduğuna dair sarsılmaz bir inançla ayrılıyorum.

En zor anlarda bile gücümü inancımdan aldım. Cevaplarını bulamadığım günler oldu ama her zaman Tanrı’nın planına güvenmeyi seçtim. Yolumuzu O’na emanet ettiğimizde, devam etmek için cesaret, mücadele etmek için bilgelik ve ilerlemek için huzur bulduğumuzu öğrendim.

Bugün burada olmamı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bana oy veren, destek olan, güzel mesajlarını gönderen ve bu yolculuk boyunca yanımda olan herkese sonsuz minnettarım.

Aylar boyunca bu yolculuğu benimle birlikte yaşayan aileme; sizler en büyük motivasyon kaynağım oldunuz. En zor anlarda aklımda ve kalbimde hep siz vardınız.

Ve her şeyden önce, Tanrı’ya şükrediyorum. Tüm övgü ve yücelik O’na aittir. Bu yolculuğun her adımında O’nun lütfu ve desteğiyle ayakta kaldığımı biliyorum.

Bu şampiyonluk hepimizin.

Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler Survivor @survivorturkiye @acunilicali @acunmedya Bu hikâyenin bir parçası olan herkese teşekkür ederim.

Sevgi ve minnetle,

Márcio Mert Nobre