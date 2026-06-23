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Survivor 2026 Şampiyonu Mert Nobre'den İlk Paylaşım Geldi

Survivor 2026 Şampiyonu Mert Nobre'den İlk Paylaşım Geldi

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.06.2026 - 16:01
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Survivor geçtiğimiz günlerde nefes kesen bir final bölümüyle sona erdi. Nagihan Karadere ve Mert Nobre'nin kıyasıya mücadelesinde kazanan taraf Nobre oldu. Mert Nobre, Survivor 2026 şampiyonluğunun ardından ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.

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Aylar süren mücadelenin ardından Survivor 2026 şampiyonu Mert Nobre oldu.

Aylar süren mücadelenin ardından Survivor 2026 şampiyonu Mert Nobre oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026'da geçtiğimiz günlerde bu sezonun şampiyonu canlı yayında belli oldu. Ramazan, Nagihan, Nobre ve Sercan'ın son dörde kaldığı Survivor'da finalistler Nagihan ve Nobre olmuştu. Nobre'nin iki etapta da Nagihan'ı yenmesinin ardından 2026 sezonunun şampiyonu Nobre oldu. Mert Nobre, şampiyonluğun ardından ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.

İşte Survivor 2026 şampiyonu Mert Nobre'nin ilk paylaşımı:

İşte Survivor 2026 şampiyonu Mert Nobre'nin ilk paylaşımı:

Bugün hayatımın en yoğun, en dönüştürücü deneyimlerinden birini geride bırakıyorum.

Survivor, beni fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak sınırlarımın ötesine taşıdı. Aylar boyunca mücadele, özlem, öğrenme ve konfor alanımın dışına çıktığımda gerçekte kim olduğumu keşfetme fırsatı yaşadım.

Bu maceraya her zorluğun üstesinden gelmeye hazır olarak başladım. Ancak buradan yalnızca bir kupayla değil; dostluklarla, unutulmaz anılarla ve gerçek gücün dayanıklılıktan, disiplinden ve asla vazgeçmeme kararlılığından doğduğuna dair sarsılmaz bir inançla ayrılıyorum.

En zor anlarda bile gücümü inancımdan aldım. Cevaplarını bulamadığım günler oldu ama her zaman Tanrı’nın planına güvenmeyi seçtim. Yolumuzu O’na emanet ettiğimizde, devam etmek için cesaret, mücadele etmek için bilgelik ve ilerlemek için huzur bulduğumuzu öğrendim.

Bugün burada olmamı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bana oy veren, destek olan, güzel mesajlarını gönderen ve bu yolculuk boyunca yanımda olan herkese sonsuz minnettarım.

Aylar boyunca bu yolculuğu benimle birlikte yaşayan aileme; sizler en büyük motivasyon kaynağım oldunuz. En zor anlarda aklımda ve kalbimde hep siz vardınız.

Ve her şeyden önce, Tanrı’ya şükrediyorum. Tüm övgü ve yücelik O’na aittir. Bu yolculuğun her adımında O’nun lütfu ve desteğiyle ayakta kaldığımı biliyorum.

Bu şampiyonluk hepimizin.

Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler Survivor @survivorturkiye @acunilicali @acunmedya Bu hikâyenin bir parçası olan herkese teşekkür ederim.

Sevgi ve minnetle,

Márcio Mert Nobre

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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