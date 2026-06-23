Survivor 2026 Şampiyonu Mert Nobre'den İlk Paylaşım Geldi
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Survivor geçtiğimiz günlerde nefes kesen bir final bölümüyle sona erdi. Nagihan Karadere ve Mert Nobre'nin kıyasıya mücadelesinde kazanan taraf Nobre oldu. Mert Nobre, Survivor 2026 şampiyonluğunun ardından ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.
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Aylar süren mücadelenin ardından Survivor 2026 şampiyonu Mert Nobre oldu.
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İşte Survivor 2026 şampiyonu Mert Nobre'nin ilk paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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