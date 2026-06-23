Taşacak Bu Deniz'in 2. Sezon Çekimleri İçin Tarih Belli Oldu
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Kadrodaki ayrılıklarla son dönemde gündem olan Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonuna dair ilk açıklamalar geldi. Onur Dilber'in diziden çıkarılmasıyla yeni sezonun akıbeti merak edilirken Birsen Altuntaş, Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağını açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Sezonun iddialı dizisi Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonunun akıbeti belli oldu.
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Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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