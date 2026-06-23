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Taşacak Bu Deniz'in 2. Sezon Çekimleri İçin Tarih Belli Oldu

Taşacak Bu Deniz'in 2. Sezon Çekimleri İçin Tarih Belli Oldu

TRT yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.06.2026 - 19:31
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Kadrodaki ayrılıklarla son dönemde gündem olan Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonuna dair ilk açıklamalar geldi. Onur Dilber'in diziden çıkarılmasıyla yeni sezonun akıbeti merak edilirken Birsen Altuntaş, Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağını açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Sezonun iddialı dizisi Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonunun akıbeti belli oldu.

Sezonun iddialı dizisi Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonunun akıbeti belli oldu.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerde yer aldığı Taşacak Bu Deniz, 2025-2026 sezonunun açık ara farkla en çok izlenen dizisi oldu. Reytinglerde Uzak Şehir'in tahtına oturan Taşacak Bu Deniz'in ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı merak edilirken çekimlerin başlama tarihi sonunda netleşti.

Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu.

Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz, eylül ayında Trabzon'da sete çıkacak. Altuntaş, ayrıca dizinin ana kadrosunda başka oyuncu ayrılığı olmayacağının da altını çizdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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