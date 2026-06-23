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Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar, Fenomen Diziden Ayrılıp Star TV'nin Yeni Projesine Dahil Oldu

Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar, Fenomen Diziden Ayrılıp Star TV'nin Yeni Projesine Dahil Oldu

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.06.2026 - 16:38
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Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Selin karakteriyle rol alan Oya Okar'ın Star TV'nin yeni sezon dizisi Başkalarının Hayatı'na dahil olduğu ortaya çıktı. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Star TV'nin yeni sezon dizisi Başkalarının Hayatı'nın hazırlıkları devam ediyor.

Star TV'nin yeni sezon dizisi Başkalarının Hayatı'nın hazırlıkları devam ediyor.

Eylül Lize Kandemir ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerde yer alacağı yeni dizi Başkalarının Hayatı şimdiden yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak gösteriliyor. Eylül ayında Star TV ekranlarında yayınlanması beklenen dizinin kadrosu tamamlanırken dizi kadrosuna iki önemli ismin dahil olduğu açıklandı.

Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar ve Eşref Rüya'nın Müslüm'ü Tolga Tekin, Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı'na dahil oldu.

Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar ve Eşref Rüya'nın Müslüm'ü Tolga Tekin, Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı'na dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapan Arka Sokaklar'da Selin'e hayat veren Oya Okar, fenomen dizinin kadrosundan ayrılarak Başkalarının Hayatı'na dahil oldu. Öte yandan final yapan Eşref Rüya'nın oyuncusu Tolga Tekin de projede rol alacak. İkili yeni dizide partner olarak seyirci karşısına çıkacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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