Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar, Fenomen Diziden Ayrılıp Star TV'nin Yeni Projesine Dahil Oldu
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Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Selin karakteriyle rol alan Oya Okar'ın Star TV'nin yeni sezon dizisi Başkalarının Hayatı'na dahil olduğu ortaya çıktı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Star TV'nin yeni sezon dizisi Başkalarının Hayatı'nın hazırlıkları devam ediyor.
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Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar ve Eşref Rüya'nın Müslüm'ü Tolga Tekin, Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı'na dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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