Onur Dilber'in Taşacak Bu Deniz'den Çıkarılma Nedeni Ortaya Çıktı
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TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de geçtiğimiz günlerde flaş bir ayrılık yaşandı. Taşacak Bu Deniz'de Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, dizi kadrosundan çıkarılmış ve bunu sitemli bir şekilde sosyal medya hesabından duyurmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş, Onur Dilber'in Taşacak Bu Deniz kadrosundan çıkarılma nedenini açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Sezonun en iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz'de flaş bir gelişme yaşanmış ve Gezep'e hayat veren Onur Dilber, dizi kadrosundan çıkarılmıştı.
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Birsen Altuntaş, Onur Dilber'in Taşacak Bu Deniz'den çıkarılma nedenlerini açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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