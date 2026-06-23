Onur Dilber'in Taşacak Bu Deniz'den Çıkarılma Nedeni Ortaya Çıktı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin Gezep'i Onur Dilber'in yapım şirketiyle arasının açılmasının birçok nedeni var.

Birsen Altuntaş, yazdığı haberde 'Kulislerden sızan iddialara göre Dilber ile yapım şirketinin arasının gerilmesinin birçok nedeni var. Bunlardan ilki dizinin yazarları Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’i arayıp kendisiyle ilgili sahne yazılmasını istemesi... Bu nedenle 18. bölümde senaristlerin oyuncuyu engellediği konuşuluyor. Bardağı taşıran olayın da yaşanan birçok huzur bozucu olayın ardından son olarak final sahnesindeki kına gecesi çekimlerinde Onur Dilber’in Ulaş Tuna Astepe’yle ile kavga ettiği iddiası...' ifadelerini kullandı.

Birsen Altuntaş ayrıca Onur Dilber'in sosyal medyada paylaştığı ayrılık mesajını diziden çıkarılacağı henüz kesinleşmeden paylaştığını belirtti.