article/comments
article/share
Haberler
TV
Onur Dilber'in Taşacak Bu Deniz'den Çıkarılma Nedeni Ortaya Çıktı

Onur Dilber'in Taşacak Bu Deniz'den Çıkarılma Nedeni Ortaya Çıktı

TRT yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.06.2026 - 18:07
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de geçtiğimiz günlerde flaş bir ayrılık yaşandı. Taşacak Bu Deniz'de Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, dizi kadrosundan çıkarılmış ve bunu sitemli bir şekilde sosyal medya hesabından duyurmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş, Onur Dilber'in Taşacak Bu Deniz kadrosundan çıkarılma nedenini açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sezonun en iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz'de flaş bir gelişme yaşanmış ve Gezep'e hayat veren Onur Dilber, dizi kadrosundan çıkarılmıştı.

Sezonun en iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz'de flaş bir gelişme yaşanmış ve Gezep'e hayat veren Onur Dilber, dizi kadrosundan çıkarılmıştı.

TRT 1'in kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Gezep'i canlandıran Onur Dilber, geçtiğimiz günlerde fenomen dizinin kadrosudan çıkarıldı. Onur Dilber, sosyal medyadan yaptığı sitemli paylaşımla habersizce dizi kadrosundan çıkarıldığını duyururken söz konusu olay sosyal medyada büyük merak yaratmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş, Onur Dilber'in diziden çıkarılma nedenini açıkladı.

Birsen Altuntaş, Onur Dilber'in Taşacak Bu Deniz'den çıkarılma nedenlerini açıkladı.

Birsen Altuntaş, Onur Dilber'in Taşacak Bu Deniz'den çıkarılma nedenlerini açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin Gezep'i Onur Dilber'in yapım şirketiyle arasının açılmasının birçok nedeni var.

Birsen Altuntaş, yazdığı haberde 'Kulislerden sızan iddialara göre Dilber ile yapım şirketinin arasının gerilmesinin birçok nedeni var. Bunlardan ilki dizinin yazarları Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’i arayıp kendisiyle ilgili sahne yazılmasını istemesi... Bu nedenle 18. bölümde senaristlerin oyuncuyu engellediği konuşuluyor. Bardağı taşıran olayın da yaşanan birçok huzur bozucu olayın ardından son olarak final sahnesindeki kına gecesi çekimlerinde Onur Dilber’in Ulaş Tuna Astepe’yle ile kavga ettiği iddiası...' ifadelerini kullandı.

Birsen Altuntaş ayrıca Onur Dilber'in sosyal medyada paylaştığı ayrılık mesajını diziden çıkarılacağı henüz kesinleşmeden paylaştığını belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın