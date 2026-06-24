Gündüz Kuşağı Aylar Sonra Totalde Zirveyi Kaptı: 23 Haziran Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu
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23 Haziran Salı reyting sonuçları açıklandı.
A.B.İ. ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizilerinin sezon finali yapması Kıskanmak dizisinin final yapmasının ardından boşa çıkan salı akşamları televizyon programlarıyla doldu. Dünya Kupası maçlarının zirveye oynadığı günde gündüz kuşağı programları aylar sonra totalde zirveyi gördü.
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A.B.İ. dizisi yayın hayatına başlayana kadar salı günlerinin reyting zirvesinde Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programları yer alıyordu.
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23 Haziran Reyting Sonuçları
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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