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Gündüz Kuşağı Aylar Sonra Totalde Zirveyi Kaptı: 23 Haziran Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Gündüz Kuşağı Aylar Sonra Totalde Zirveyi Kaptı: 23 Haziran Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.06.2026 - 13:39
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23 Haziran Salı reyting sonuçları açıklandı.

A.B.İ. ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizilerinin sezon finali yapması Kıskanmak dizisinin final yapmasının ardından boşa çıkan salı akşamları televizyon programlarıyla doldu. Dünya Kupası maçlarının zirveye oynadığı günde gündüz kuşağı programları aylar sonra totalde zirveyi gördü.

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A.B.İ. dizisi yayın hayatına başlayana kadar salı günlerinin reyting zirvesinde Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programları yer alıyordu.

A.B.İ. dizisi yayın hayatına başlayana kadar salı günlerinin reyting zirvesinde Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programları yer alıyordu.

A.B.İ.'nin başlamasıyla birlikte zirvenin adı değişmişti. Ancak sezon finalinin ardından gündüz kuşağı yine etkisini gösterdi. Dünya Kupası maçlarını totalde alt etmeyi başaran Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programları büyük başarı gösterdi.

23 Haziran Reyting Sonuçları

23 Haziran Reyting Sonuçları

23 Haziran total reyting sonuçları

23 Haziran AB reyting sonuçları

  • Portekiz-Özbekistan Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 3.99

  • İngiltere-Gana Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 3.76

  • MasterChef Türkiye – 2.83

  • Müge Anlı ile Tatlı Sert – 2.69

  • Var Mısın Yok Musun – 2.03

  • Now Ana Haber – 1.46

  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz – 1.45

  • Fifa 2026 Dünya Kupası Kupa Saati – 1.43

  • Esra Erol'da – 1.40

  • Atv Gün Ortası – 1.35

23 Haziran ABC1 reyting sonuçları

  • Portekiz-Özbekistan Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 3.90

  • Müge Anlı ile Tatlı Sert – 3.65

  • İngiltere-Gana Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 3.60

  • MasterChef Türkiye – 2.93

  • Var Mısın Yok Musun – 2.45

  • Esra Erol'da – 2.42

  • Now Ana Haber – 1.89

  • Atv Gün Ortası – 1.79

  • Kanal D Ana Haber – 1.62

  • Muhtemel Aşk (Tkr) – 1.49

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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