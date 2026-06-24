Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Akar Diziden Ayrıldı: Dizinin Hayranları Yasa Boğuldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
'Arka Sokaklar final mi yaptı?' sorusu merak edilirken dizinin kadrosundan önemli bir ayrılık gerçekleşti. Arka Sokaklar'da Selin karakterine hayat veren Oya Akar, Başkalarının Hayatı dizisine dahil oldu. Ünlü oyuncunun ayrılığı sonrası sosyal medyada hayranları yasa boğuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arka Sokaklar'ın final yapıp yapmadığı belirsizliğini korurken dizinin başrolü Oya Akar diziden ayrıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın