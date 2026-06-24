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Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Akar Diziden Ayrıldı: Dizinin Hayranları Yasa Boğuldu

Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Akar Diziden Ayrıldı: Dizinin Hayranları Yasa Boğuldu

Arka Sokaklar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.06.2026 - 09:07
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'Arka Sokaklar final mi yaptı?' sorusu merak edilirken dizinin kadrosundan önemli bir ayrılık gerçekleşti. Arka Sokaklar'da Selin karakterine hayat veren Oya Akar, Başkalarının Hayatı dizisine dahil oldu. Ünlü oyuncunun ayrılığı sonrası sosyal medyada hayranları yasa boğuldu.

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Arka Sokaklar'ın final yapıp yapmadığı belirsizliğini korurken dizinin başrolü Oya Akar diziden ayrıldı.

Arka Sokaklar'ın final yapıp yapmadığı belirsizliğini korurken dizinin başrolü Oya Akar diziden ayrıldı.

Selin karakterine hayat veren ve 'Mesut' Şevket Çoruh'la partner olan Oya Akar, Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı dizisine dahil oldu. Arka Sokaklar'ın devam edip etmeyeceğine dair belirsizlik sürerken bu ayrılık dizinin final yaptığına yoruldu. Oya Akar'ı Arka Sokaklar'la bütünleştiren izleyiciler tabir-i caizse yasa boğuldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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