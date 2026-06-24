MasterChef'te Saniyeler İçinde Açtığı Katmerle Övgüleri Toplayan Tolğa, Hayat Hikayesiyle Herkesi Sarstı
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MasterChef Türkiye’nin eleme turları, sıradan bir yemek yarışmasının ötesine geçerek izleyenleri derinden etkileyen insan hikayelerine sahne olmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de Mersin Tarsus’tan yarışmaya katılan Tolğa Çakuş oldu. Kimliğinde isminin Tolğa olarak yazıldığını esprili bir dille anlatarak stüdyodakileri gülümseten yarışmacı, asıl şovu tezgah başında yaptı. Geleneksel katmer hamurunu göz açıp kapayıncaya kadar, yaklaşık 20-30 saniye gibi inanılmaz bir sürede kusursuzca açan Tolğa, şeflerin hayran dolu bakışları altında tabağını hazırladı.
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MasterChef'in eleme turlarına Tolğa Çakuş damga vurdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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