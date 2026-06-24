MasterChef'te Saniyeler İçinde Açtığı Katmerle Övgüleri Toplayan Tolğa, Hayat Hikayesiyle Herkesi Sarstı

Kimliğinde isminin Tolğa olarak yazıldığını belirterek daha ilk gelişinde şefleri kahkahaya boğan Tolğa, aynı zamanda iddiasıyla da büyük ses getirdi. Çok kısa bir sürede açtığı katmer hamuruyla şefleri kendine hayran bırakan yarışmacı yaşadıklarıyla ise herkesi üzdü. Henüz 10 yaşındayken annesini kaybeden, ardından 18 yaşındaki kardeşinin baraj gölünde boğulmasıyla sarsılan Tolğa, tüm bu ağır kayıplara ve psikolojik zorluklara rağmen pes etmeyerek hayata tutunduğunu anlattı. Kardeşinin adını verdiği oğlunun doğum gününde yarışmaya katılan yarışmacı hazırladığı çilekli, muzlu ve bol fıstıklı katmeriyle şeflerden tam not aldı. Mehmet Şef'in 'Bugüne kadar verdiğim en yüksek evet' sözleriyle onurlandırdığı, Danilo ve Somer Şeflerin de büyük övgülerini toplayan Tolğa, 3 'Evet' ile beyaz önlüğü kaparak MasterChef yolculuğuna unutulmaz bir başlangıç yaptı.