28 Yıl Önce Kaybettiği Kardeşini Müge Anlı'da Buldu: "Amerikalı Kadınla Evlendim Ünlü Oldum" Diye Reddedildi

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen ve taksi şoförlüğü yapan Tural Ferecov, en son 2 yaşında gördüğü kardeşini aramak için yayına katıldı. Müge Anlı ve ekibi, aranan kardeşi dakikalar içinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde bularak canlı yayına bağladı. Ancak kardeş Muhammet Çelik hiç beklenmeyen bir tepki verdi.

Canlı yayına bağlanan 28 yaşındaki Muhammet Çelik, Bodrum'da özel antrenörlük (personal trainer) yaptığını, ABD'li eşiyle evliliği ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle popüler bir 'fenomen' olduğunu iddia etti. Abisi Tural'ın kendisini özlediği için değil, bu popülerlik üzerinden 'prim yapmak' amacıyla programa çıktığını öne sürdü. Muhammet Çelik, ailesinden duyduğunu belirterek ağabeyini geçmişte babasına ait altınları alıp kaçmakla suçladı. Abi Tural Ferecov ise bu iddiaları kesin bir dille reddederek tek amacının kardeşine ulaşmak olduğunu, annelerinin mezarına bile birlikte gidemediklerini söyledi.

Muhammet Çelik'in 'Ben ünlü oldum, abim prim için çıktı' sözlerine Müge Anlı sert tepki gösterdi. Şöhretin ve ünlülüğün böyle günlük haberlerle olmayacağını belirten Anlı; Kadir İnanır ve Türkan Şoray gibi isimleri örnek göstererek, ünlülüğün yıllarca aynı saygınlığı korumak anlamına geldiğini vurguladı ve 'Amerikalı bir kadınla evlendin diye ünlü mü oldun? Abin seni neden arasın, senin şöhretinle ne ilgisi var?' diyerek tepkisini dile getirdi.