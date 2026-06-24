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28 Yıl Önce Kaybettiği Kardeşini Müge Anlı'da Buldu: "Amerikalı Kadınla Evlendim Ünlü Oldum" Diye Reddedildi

28 Yıl Önce Kaybettiği Kardeşini Müge Anlı'da Buldu: "Amerikalı Kadınla Evlendim Ünlü Oldum" Diye Reddedildi

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.06.2026 - 09:53
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Tural Ferecov adlı adam, 28 yıldır görmediği kardeşini aramak için stüdyoya geldi. En son 2 yaşındayken gördüğü ve 28 yıldır haber alamadığı kardeşi Muhammet Çelik'i bulmak amacıyla Müge Anlı'nın programına katılan Tural Ferecov, kardeşinin yayına bağlanmasıyla şok yaşadı. Muhammet Çelik, 'Prim yapıyorsun' diyerek buluşmayı reddetti.

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Müge Anlı'da 28 yıllık kayıp dakikalar içinde bulundu. Ancak bu kez şok etkisiyle sonuçlandı!

Müge Anlı'da 28 yıllık kayıp dakikalar içinde bulundu. Ancak bu kez şok etkisiyle sonuçlandı!

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen ve taksi şoförlüğü yapan Tural Ferecov, en son 2 yaşında gördüğü kardeşini aramak için yayına katıldı. Müge Anlı ve ekibi, aranan kardeşi dakikalar içinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde bularak canlı yayına bağladı. Ancak kardeş Muhammet Çelik hiç beklenmeyen bir tepki verdi.

Canlı yayına bağlanan 28 yaşındaki Muhammet Çelik, Bodrum'da özel antrenörlük (personal trainer) yaptığını, ABD'li eşiyle evliliği ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle popüler bir 'fenomen' olduğunu iddia etti. Abisi Tural'ın kendisini özlediği için değil, bu popülerlik üzerinden 'prim yapmak' amacıyla programa çıktığını öne sürdü. Muhammet Çelik, ailesinden duyduğunu belirterek ağabeyini geçmişte babasına ait altınları alıp kaçmakla suçladı. Abi Tural Ferecov ise bu iddiaları kesin bir dille reddederek tek amacının kardeşine ulaşmak olduğunu, annelerinin mezarına bile birlikte gidemediklerini söyledi.

Muhammet Çelik'in 'Ben ünlü oldum, abim prim için çıktı' sözlerine Müge Anlı sert tepki gösterdi. Şöhretin ve ünlülüğün böyle günlük haberlerle olmayacağını belirten Anlı; Kadir İnanır ve Türkan Şoray gibi isimleri örnek göstererek, ünlülüğün yıllarca aynı saygınlığı korumak anlamına geldiğini vurguladı ve 'Amerikalı bir kadınla evlendin diye ünlü mü oldun? Abin seni neden arasın, senin şöhretinle ne ilgisi var?' diyerek tepkisini dile getirdi.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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