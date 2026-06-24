28 Yıl Önce Kaybettiği Kardeşini Müge Anlı'da Buldu: "Amerikalı Kadınla Evlendim Ünlü Oldum" Diye Reddedildi
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Tural Ferecov adlı adam, 28 yıldır görmediği kardeşini aramak için stüdyoya geldi. En son 2 yaşındayken gördüğü ve 28 yıldır haber alamadığı kardeşi Muhammet Çelik'i bulmak amacıyla Müge Anlı'nın programına katılan Tural Ferecov, kardeşinin yayına bağlanmasıyla şok yaşadı. Muhammet Çelik, 'Prim yapıyorsun' diyerek buluşmayı reddetti.
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Müge Anlı'da 28 yıllık kayıp dakikalar içinde bulundu. Ancak bu kez şok etkisiyle sonuçlandı!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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