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724 Km Menzilli Elektrikli Karavan: Benzinle Kendini Şarj Ediyor

724 Km Menzilli Elektrikli Karavan: Benzinle Kendini Şarj Ediyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 14:34
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Elektrikli araçların en büyük derdi menzil, karavanlarda bu sorun ikiye katlanıyor. ABD'li karavan üreticisi Jayco'nun Entegra Coach markası ise buna farklı bir çözüm buldu. Embark adlı elektrikli karavan, bataryası azaldığında küçük bir benzinli motorla kendini şarj ediyor. Böylece tek seferde yaklaşık 724 kilometre yol gidebiliyor. 

İşte detaylar. 

InsideEVs

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Motor Tekerlekleri Değil, Bataryayı Besliyor

Motor Tekerlekleri Değil, Bataryayı Besliyor

Karavan, Kaliforniyalı Harbinger şirketinin ticari araç şasisi üzerine kuruldu. 140 kWh'lik bataryası ve 440 beygirlik elektrik motoru var. Sadece bataryayla yaklaşık 177 km yol gidebiliyor.

1,6 litrelik dört silindirli benzinli motor ise tekerleklere doğrudan güç vermiyor. Jeneratör gibi çalışarak bataryayı şarj ediyor. Harbinger'in kurucu ortağı John Harris, ABD'yi baştan başa geçtiği yolculukta 100 kilometrede ortalama 14,7 litre yakıt tükettiklerini söylüyor. Şirkete göre bu sistem, geleneksel bir karavana kıyasla 2 ila 3 kat daha yüksek verimlilik sunuyor.

Prizsiz Haftalarca Kamp Yapılabiliyor

Prizsiz Haftalarca Kamp Yapılabiliyor

Yaklaşık 9 metre uzunluğundaki karavanda dört kişi rahatça konaklayabiliyor. Batarya klima, televizyon ve mutfak gibi tüm yaşam alanını besliyor. Kamp Modu'nda ise motor park halindeyken çalışıp bataryayı şarj ediyor.

Jayco'nun elektrikli araç birimi yöneticisi Mitch Johnson, karavanın elektrik bağlantısına ihtiyaç duymadan, yerinden hareket etmeden haftalarca kamp yapmaya imkan tanıdığını belirtiyor.

Fiyatı Yaklaşık 400 Bin Dolar

Fiyatı Yaklaşık 400 Bin Dolar

İlk kez 2025'te tanıtılan Embark'ın 2027'de yaklaşık 400 bin dolarlık hedef fiyatla satışa çıkması planlanıyor. Jayco, prototipleri hem çalışanlarına hem de kiralama şirketi THL'ye vererek tasarımı geliştirmeye devam ediyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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