724 Km Menzilli Elektrikli Karavan: Benzinle Kendini Şarj Ediyor
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Elektrikli araçların en büyük derdi menzil, karavanlarda bu sorun ikiye katlanıyor. ABD'li karavan üreticisi Jayco'nun Entegra Coach markası ise buna farklı bir çözüm buldu. Embark adlı elektrikli karavan, bataryası azaldığında küçük bir benzinli motorla kendini şarj ediyor. Böylece tek seferde yaklaşık 724 kilometre yol gidebiliyor.
İşte detaylar.
Motor Tekerlekleri Değil, Bataryayı Besliyor
Prizsiz Haftalarca Kamp Yapılabiliyor
Fiyatı Yaklaşık 400 Bin Dolar
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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