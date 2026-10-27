724 Km Menzilli Elektrikli Karavan: Benzinle Kendini Şarj Ediyor

Karavan, Kaliforniyalı Harbinger şirketinin ticari araç şasisi üzerine kuruldu. 140 kWh'lik bataryası ve 440 beygirlik elektrik motoru var. Sadece bataryayla yaklaşık 177 km yol gidebiliyor.

1,6 litrelik dört silindirli benzinli motor ise tekerleklere doğrudan güç vermiyor. Jeneratör gibi çalışarak bataryayı şarj ediyor. Harbinger'in kurucu ortağı John Harris, ABD'yi baştan başa geçtiği yolculukta 100 kilometrede ortalama 14,7 litre yakıt tükettiklerini söylüyor. Şirkete göre bu sistem, geleneksel bir karavana kıyasla 2 ila 3 kat daha yüksek verimlilik sunuyor.