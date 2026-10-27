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Dünyanın En Büyük Elektrikli Gemisi: 2.100 Yolcu ve 225 Araç Taşıyor

Dünyanın En Büyük Elektrikli Gemisi: 2.100 Yolcu ve 225 Araç Taşıyor

gemi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 11:59
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Avustralyalı gemi üreticisi Incat'in Tazmanya'da inşa ettiği China Zorrilla, dünyanın en büyük bataryalı elektrikli gemisi olarak ticari seferlerine başladı. 130 metrelik dev katamaran, Arjantin'in başkenti Buenos Aires ile Uruguay'ın Colonia kenti arasında yolcu taşıyor. 

Geminin en dikkat çeken özelliği ise 250 tonu aşan batarya sistemi. Tek damla yakıt kullanmadan 2.100 yolcuyu ve 225 aracı taşıyabilen gemi, denizcilik sektöründe yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor. 

İşte detaylar. 

Incat

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130 Metrelik Dev Katamaran

130 Metrelik Dev Katamaran

Incat'in Hobart'taki tersanesinde Hull 096 adıyla inşa edilen gemi, Güney Amerika'nın köklü feribot şirketlerinden Buquebus için üretildi. 21 Ekim'de Buenos Aires'te düzenlenen törenin ardından ilk ticari seferine çıkan gemi, Rio de la Plata üzerinden iki ülkeyi birbirine bağlıyor.

130 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki alüminyum gövdeli katamaran, 2.100 yolcu ve 225 araç taşıyabiliyor. Gemide ayrıca yaklaşık 2.300 metrekarelik gümrüksüz satış alanı bulunuyor. Buenos Aires ile Colonia arasındaki yaklaşık 55-60 kilometrelik yolculuk 90 dakika sürüyor.

250 Tonu Aşan Batarya Sistemi

250 Tonu Aşan Batarya Sistemi

Geminin kalbinde 250 tonu aşan bir batarya sistemi yer alıyor. Toplam enerji depolama kapasitesi 40 megavatsaatin (MWh) üzerinde. Norveç merkezli Corvus Energy'nin ürettiği bataryalar, gemiyi itiş gücü sağlayan sekiz elektrikli su jetine enerji veriyor. Gemi, 25 knot (yaklaşık 46 km/s) servis hızıyla seyrediyor.

Geleneksel dizel motorlar yerine tamamen batarya elektriğiyle çalışan gemi, seyir sırasında doğrudan egzoz emisyonu oluşturmuyor. Bu sistem aynı zamanda dizel motorlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimi de ortadan kaldırıyor.

Aslında Doğal Gazla Çalışacaktı

Aslında Doğal Gazla Çalışacaktı

China Zorrilla'nın ilk tasarımı bugünkünden farklıydı. Buquebus'un 2019'da sipariş ettiği geminin, sıvılaştırılmış doğal gazla (LNG) da çalışabilen çift yakıtlı bir sistem kullanması planlanıyordu. Ancak proje, Ocak 2023'te tamamen bataryalı elektrikli sisteme dönüştürüldü.

Mayıs 2025'te suya indirilen gemi, Ağustos 2026'da Black Marlin adlı ağır yük gemisiyle Tazmanya'dan Güney Amerika'ya doğru yola çıktı. Eylül ayında Uruguay'a ulaşan feribot, hazırlıkların ardından ekim ayında ticari seferlerine başladı.

Adını Uruguaylı Bir Oyuncudan Alıyor

Gemi, Uruguaylı tiyatro ve sinema oyuncusu Concepción “China” Zorrilla'nın adını taşıyor. Arjantin ve Uruguay'da tanınan sanatçının adının verilmesi, iki ülke arasındaki kültürel bağları da yansıtıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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