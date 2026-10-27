Dünyanın En Büyük Elektrikli Gemisi: 2.100 Yolcu ve 225 Araç Taşıyor
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Avustralyalı gemi üreticisi Incat'in Tazmanya'da inşa ettiği China Zorrilla, dünyanın en büyük bataryalı elektrikli gemisi olarak ticari seferlerine başladı. 130 metrelik dev katamaran, Arjantin'in başkenti Buenos Aires ile Uruguay'ın Colonia kenti arasında yolcu taşıyor.
Geminin en dikkat çeken özelliği ise 250 tonu aşan batarya sistemi. Tek damla yakıt kullanmadan 2.100 yolcuyu ve 225 aracı taşıyabilen gemi, denizcilik sektöründe yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor.
İşte detaylar.
130 Metrelik Dev Katamaran
250 Tonu Aşan Batarya Sistemi
Aslında Doğal Gazla Çalışacaktı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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