Otoyollarda Hız Sınırı 80'e Düşebilir: İsviçre'deki Akaryakıt Krizinde Son Durum
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İsviçre'de akaryakıt arzı son haftalarda giderek zorlaşıyor. Federal hükümet, dizel sıkıntısını aşmak için zorunlu stoklardan 45 milyon litreye kadar yakıt çekilmesine izin verirken, ülkenin ekonomik tedarikten sorumlu kurumu otoyollarda hız sınırının 120 km/s'den 80 km/s'ye düşürülmesi için hazırlık yapıyor. Ancak bu sınır şu an uygulanmıyor. Önlem yalnızca kriz ciddi bir boyuta ulaşırsa devreye alınabilecek.
İşte detaylar.
Kriz Derinleşirse Devreye Girecek
Zorunlu Stoklardan 45 Milyon Litre Dizel Serbest Bırakıldı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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