Otoyollarda Hız Sınırı 80'e Düşebilir: İsviçre'deki Akaryakıt Krizinde Son Durum

İsviçre hükümeti, 23 Ekim'de dizel sıkıntısını gidermek için zorunlu stoklardan 45 milyon litreye kadar dizelin serbest bırakılmasını onayladı. Bu miktar, mevcut dizel stoklarının yaklaşık yüzde 4'üne denk geliyor. Çekimler 22 Kasım'a kadar sürebilecek.

BWL'nin resmi açıklamasına göre ülkedeki akaryakıt arzı 'gergin ve kırılgan' durumda. Benzin ve ısınma yakıtı arzında şu an bir sorun yok. Kurum, kısıtlama ya da kota gibi önlemlerin hazırlandığını ancak bunların uygulanmasının olası görülmediğini belirtiyor. Hız sınırından önce vatandaşlardan gönüllü olarak yakıt tasarrufu yapmaları, araç paylaşmaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri istenebilir.

Krizin Arkasında Ne Var?

Sıkıntının birden fazla nedeni var. Güney Fransa'daki şiddetli yağışlar, ham petrol ve rafine ürünlerin İsviçre'ye pompalanmasını geciktirdi. Ülkenin tek petrol rafinerisi olan Neuchâtel kantonundaki Cressier rafinerisi de eylül ayında teknik bir arıza nedeniyle yaklaşık iki hafta devre dışı kalmıştı.

Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi de nehir taşımacılığını zorlaştırarak nakliye maliyetlerini artırıyor. Tüm bunlar, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.