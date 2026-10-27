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Otoyollarda Hız Sınırı 80'e Düşebilir: İsviçre'deki Akaryakıt Krizinde Son Durum

Otoyollarda Hız Sınırı 80'e Düşebilir: İsviçre'deki Akaryakıt Krizinde Son Durum

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 11:23
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İsviçre'de akaryakıt arzı son haftalarda giderek zorlaşıyor. Federal hükümet, dizel sıkıntısını aşmak için zorunlu stoklardan 45 milyon litreye kadar yakıt çekilmesine izin verirken, ülkenin ekonomik tedarikten sorumlu kurumu otoyollarda hız sınırının 120 km/s'den 80 km/s'ye düşürülmesi için hazırlık yapıyor. Ancak bu sınır şu an uygulanmıyor. Önlem yalnızca kriz ciddi bir boyuta ulaşırsa devreye alınabilecek. 

İşte detaylar. 

BWL – Versorgungslage

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Kriz Derinleşirse Devreye Girecek

Kriz Derinleşirse Devreye Girecek

Otoyollarda 120 km/s olan hız sınırının 80 km/s'ye düşürülmesi önerisi, İsviçre Federal Ekonomik Tedarik Ofisi'nden (BWL) geldi. İsviçre basınının ortaya çıkardığı bilgilere göre BWL, bu sonbahar taslağı federal yönetimdeki diğer birimlere ve Federal Şansölyeliğe görüşe gönderdi. Kurum da hazırlıkları doğruladı.

Taslak henüz bir karar değil. Hız sınırı ancak ülkede ciddi bir akaryakıt kıtlığı yaşanırsa İsviçre Federal Konseyi tarafından geçici olarak uygulamaya konulabilecek. Önlemin ne kadar yakıt tasarrufu sağlayacağı ise henüz açıklanmadı.

Zorunlu Stoklardan 45 Milyon Litre Dizel Serbest Bırakıldı

Zorunlu Stoklardan 45 Milyon Litre Dizel Serbest Bırakıldı

İsviçre hükümeti, 23 Ekim'de dizel sıkıntısını gidermek için zorunlu stoklardan 45 milyon litreye kadar dizelin serbest bırakılmasını onayladı. Bu miktar, mevcut dizel stoklarının yaklaşık yüzde 4'üne denk geliyor. Çekimler 22 Kasım'a kadar sürebilecek.

BWL'nin resmi açıklamasına göre ülkedeki akaryakıt arzı 'gergin ve kırılgan' durumda. Benzin ve ısınma yakıtı arzında şu an bir sorun yok. Kurum, kısıtlama ya da kota gibi önlemlerin hazırlandığını ancak bunların uygulanmasının olası görülmediğini belirtiyor. Hız sınırından önce vatandaşlardan gönüllü olarak yakıt tasarrufu yapmaları, araç paylaşmaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri istenebilir.

Krizin Arkasında Ne Var?

Sıkıntının birden fazla nedeni var. Güney Fransa'daki şiddetli yağışlar, ham petrol ve rafine ürünlerin İsviçre'ye pompalanmasını geciktirdi. Ülkenin tek petrol rafinerisi olan Neuchâtel kantonundaki Cressier rafinerisi de eylül ayında teknik bir arıza nedeniyle yaklaşık iki hafta devre dışı kalmıştı.

Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi de nehir taşımacılığını zorlaştırarak nakliye maliyetlerini artırıyor. Tüm bunlar, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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