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Yaşam
Sardinya'daki Restoranlarda Ailelere Telefon Yasağı: Ekransız Sofra Dönemi

Sardinya'daki Restoranlarda Ailelere Telefon Yasağı: Ekransız Sofra Dönemi

İtalya
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 09:33
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Restorana gidiyorsunuz, yan masada herkes telefonuna gömülmüş, çocuklar tablete kilitlenmiş... Bu tablo artık o kadar tanıdık ki kimse yadırgamıyor, değil mi? İtalya'nın Sardinya Adası'nda ise buna karşı küçük ama anlamlı bir adım atıldı. Adadaki 15 restoran, ailelerin yemekte ekranları bırakıp birbirleriyle vakit geçirmesini amaçlayan 'A tavola senza schermi' (Ekransız Sofra) projesine gönüllü olarak katıldı.

İşte detaylar. 

ANSA

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Bir Ay Boyunca Ekran Yerine Oyun ve Sohbet

Bir Ay Boyunca Ekran Yerine Oyun ve Sohbet

Proje, Sardinya Bölgesi Çocuk ve Ergen Hakları Kamu Denetçisi Anna Cau ile restoran işletmecilerini temsil eden Fipe Confcommercio Sardegna iş birliğiyle hayata geçirildi ve 26 Ekim'de Cagliari'de tanıtıldı.

Bir ay sürecek uygulamada restoranlar ailelere bilgilendirici materyaller, oyunlar ve çocukların dijital dünyadaki durumuna dair bir rehber sunacak. Çocuklar ekrana bakmak yerine oyun oynayacak, boyama yapacak ve ebeveynleriyle sohbet edecek. Uygulama bir yasak değil, tamamen gönüllülük esasına dayanıyor.

'Dijital dünyanın iyi yönetilmesi, çocukların elektronik cihazların aşırı kullanımından korunması gerekiyor.' - Anna Cau

"İlk Örnek Biz Yetişkinlerden Gelmeli"

"İlk Örnek Biz Yetişkinlerden Gelmeli"

Fipe Confcommercio Sardegna Başkanı Emanuele Frongia, restoranların insanların buluştuğu, konuştuğu ve birlikte vakit geçirdiği yerler olduğunu hatırlatarak çağrıda bulundu ve 'İlk örnek biz yetişkinlerden gelmeli.' dedi. 

Sardinya İtalyan Çocuk Doktorları Federasyonu Başkanı Osama Al Jamal ise ebeveynlerin çoğunun ekranın risklerinin farkında olmadığını söyledi. Al Jamal, özellikle uykusuzluk, sosyal izolasyon ve kendine zarar verme gibi sorunların endişe verici boyutlara ulaştığına dikkat çekti.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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