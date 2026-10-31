Sardinya'daki Restoranlarda Ailelere Telefon Yasağı: Ekransız Sofra Dönemi
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Restorana gidiyorsunuz, yan masada herkes telefonuna gömülmüş, çocuklar tablete kilitlenmiş... Bu tablo artık o kadar tanıdık ki kimse yadırgamıyor, değil mi? İtalya'nın Sardinya Adası'nda ise buna karşı küçük ama anlamlı bir adım atıldı. Adadaki 15 restoran, ailelerin yemekte ekranları bırakıp birbirleriyle vakit geçirmesini amaçlayan 'A tavola senza schermi' (Ekransız Sofra) projesine gönüllü olarak katıldı.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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