Sardinya'daki Restoranlarda Ailelere Telefon Yasağı: Ekransız Sofra Dönemi

Proje, Sardinya Bölgesi Çocuk ve Ergen Hakları Kamu Denetçisi Anna Cau ile restoran işletmecilerini temsil eden Fipe Confcommercio Sardegna iş birliğiyle hayata geçirildi ve 26 Ekim'de Cagliari'de tanıtıldı.

Bir ay sürecek uygulamada restoranlar ailelere bilgilendirici materyaller, oyunlar ve çocukların dijital dünyadaki durumuna dair bir rehber sunacak. Çocuklar ekrana bakmak yerine oyun oynayacak, boyama yapacak ve ebeveynleriyle sohbet edecek. Uygulama bir yasak değil, tamamen gönüllülük esasına dayanıyor.