Çocukken Hayali Arkadaşı Olanların Yetişkinlikte Yaşadığı İlginç Ortak His

Araştırmacılara göre hayali arkadaşlar, beynin bedeni ve çevresindeki alanı haritalandırma biçimiyle bağlantılı olabilir. Hayali bir arkadaş, bu alanda kendine bir yer ediniyor olabilir. Daha önceki robot deneyleri de kişinin kendi hareketiyle dokunma hissi arasındaki zamanlama uyuşmazlığının, arkada biri varmış hissini tetikleyebildiğini göstermişti.

Ancak çalışmanın bazı sınırlılıkları var. Sonuçlar yetişkinlerin çocukluk anılarına dayanıyor ve neden-sonuç ilişkisi kurulamıyor. Katılımcıların çoğu kadın ve hepsi aynı üniversiteden. Üstelik katılımcılar çalışmanın hayali arkadaşlarla ilgili olduğunu biliyordu.

Elbette ki araştırma, hayaletlerin varlığına dair bir kanıt sunmuyor. Bunun yerine beynimizin bedenimizi ve çevremizdeki alanı nasıl algıladığına ilişkin yeni sorular ortaya koyuyor.