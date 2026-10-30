Çocukken Hayali Arkadaşı Olanların Yetişkinlikte Yaşadığı İlginç Ortak His
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Çocukken sizin de bir hayali arkadaşınız var mıydı? Onunla konuşur, oyun oynar, belki de sofrada ona yer ayırırdınız. Yeni bir araştırma, bu çocukluk deneyiminin yetişkinlikte ilginç bir izi olabileceğini gösteriyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi araştırmacılarının da yer aldığı çalışmaya göre çocukken hayali arkadaşı olduğunu hatırlayan yetişkinler, yalnızken yanlarında başka biri varmış gibi hissettiklerini daha sık bildiriyor.
İşte detaylar.
Araştırmada 185 Yetişkin İncelendi
Hayali Arkadaşı Olanlar Bu Hissi Daha Sık Yaşıyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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