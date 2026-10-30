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Çocukken Hayali Arkadaşı Olanların Yetişkinlikte Yaşadığı İlginç Ortak His

Çocukken Hayali Arkadaşı Olanların Yetişkinlikte Yaşadığı İlginç Ortak His

psikoloji
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 12:10
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Çocukken sizin de bir hayali arkadaşınız var mıydı? Onunla konuşur, oyun oynar, belki de sofrada ona yer ayırırdınız. Yeni bir araştırma, bu çocukluk deneyiminin yetişkinlikte ilginç bir izi olabileceğini gösteriyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi araştırmacılarının da yer aldığı çalışmaya göre çocukken hayali arkadaşı olduğunu hatırlayan yetişkinler, yalnızken yanlarında başka biri varmış gibi hissettiklerini daha sık bildiriyor.

İşte detaylar. 

ScienceAlert

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Araştırmada 185 Yetişkin İncelendi

Araştırmada 185 Yetişkin İncelendi

Consciousness and Cognition dergisinde yayımlanan çalışmaya, İzmir Ekonomi Üniversitesi aracılığıyla psikiyatrik ya da nörolojik tanısı olmayan 185 yetişkin katıldı. Katılımcıların 45'i çocukken hayali bir arkadaşı olduğunu hatırladığını söyledi.

Bu kişiler, hayali arkadaşlarını tarif etti ve onları kendi yanlarında nasıl hayal ettiklerini anlattı. Ardından tüm katılımcılar, son bir ay içinde görünür bir kanıt olmadan yanlarında başka birinin varlığını ne sıklıkla hissettiklerini ölçen bir anket doldurdu.

Hayali Arkadaşı Olanlar Bu Hissi Daha Sık Yaşıyor

Hayali Arkadaşı Olanlar Bu Hissi Daha Sık Yaşıyor

Sonuçlara göre çocukken hayali arkadaşı olanlar, 15 ile 75 arasında puanlanan 'varlık hissi' ölçeğinde ortalama 25,51 puan aldı. Hayali arkadaşı olmayanların ortalaması ise 20,07'de kaldı.

Hayali Arkadaşlar Hep Yakında Duruyordu

Katılımcılar hayali arkadaşlarını çoğunlukla önlerinde ya da yanlarında hatırladı. Verilen 114 mesafe tahmininin 76'sı, yani yaklaşık üçte ikisi, kişilerin sadece 70 santimetre yakınındaydı. Bu alan, beynin bedenimizin hemen çevresi olarak algıladığı bölgeye denk geliyor.

Bu Bağlantı Neden Olabilir?

Bu Bağlantı Neden Olabilir?

Araştırmacılara göre hayali arkadaşlar, beynin bedeni ve çevresindeki alanı haritalandırma biçimiyle bağlantılı olabilir. Hayali bir arkadaş, bu alanda kendine bir yer ediniyor olabilir. Daha önceki robot deneyleri de kişinin kendi hareketiyle dokunma hissi arasındaki zamanlama uyuşmazlığının, arkada biri varmış hissini tetikleyebildiğini göstermişti.

Ancak çalışmanın bazı sınırlılıkları var. Sonuçlar yetişkinlerin çocukluk anılarına dayanıyor ve neden-sonuç ilişkisi kurulamıyor. Katılımcıların çoğu kadın ve hepsi aynı üniversiteden. Üstelik katılımcılar çalışmanın hayali arkadaşlarla ilgili olduğunu biliyordu.

Elbette ki araştırma, hayaletlerin varlığına dair bir kanıt sunmuyor. Bunun yerine beynimizin bedenimizi ve çevremizdeki alanı nasıl algıladığına ilişkin yeni sorular ortaya koyuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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