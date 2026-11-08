İngiltere'de 16 Yaş Altı İçin Sosyal Medyadan Sonra Mesaj Özellikli Alışveriş Siteleri de Yasaklanıyor
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İngiltere Kültür Bakanı Lisa Nandy, ikinci el alışveriş siteleri Vinted ve eBay'in 16 yaş altına yönelik sosyal medya yasağı kapsamına alınmasını ciddi şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Yasak gelecek yıl mart ayında yürürlüğe girecek ve çocukların Instagram, TikTok ve Snapchat gibi platformlara erişimini engelleyecek. Basına yansıyan bilgilere göre genişletmenin nedeni, mesajlaşma özelliklerinin yabancıların çocukları istismar amacıyla kandırmasına zemin hazırlayabileceği endişesi. Depop ve Facebook Marketplace'in de listeye girebileceği belirtiliyor.
Bakan Nandy kapıyı aralık bıraktı.
Yasak gelecek mart ayında başlıyor.
Platformlar zaten 18 yaş sınırı koyuyor.
Sorun mesajlaşma özelliklerinde.
Avustralya'da çocuklar yasağı aştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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