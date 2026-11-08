İngiltere'de 16 Yaş Altı İçin Sosyal Medyadan Sonra Mesaj Özellikli Alışveriş Siteleri de Yasaklanıyor

eBay, ilanların bir sözleşmeye girmeyi gerektirdiği gerekçesiyle tüm üyelerinden 18 yaş üstü olmasını istiyor. Çoğunlukla kullanılmayan giysi ve moda ürünlerinin alınıp satıldığı Vinted de kullanıcılarından en az 18 yaşında olmalarını şart koşuyor. Vinted son dönemde hızla büyüyerek İngiltere'de 17 milyon kullanıcıya ulaştı ve yorum taleplerine yanıt vermedi. eBay'in bir sözcüsü ise konuya şu sözlerle yanıt verdi:

“Milyonlarca müşterimize güvenilir ve güvenli bir alışveriş deneyimi sunmaya odaklanıyoruz. Önerilen yasanın ayrıntıları henüz net olmasa da hükümetle yapıcı biçimde çalışmaya devam etmeyi bekliyoruz.”