article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İngiltere'de 16 Yaş Altı İçin Sosyal Medyadan Sonra Mesaj Özellikli Alışveriş Siteleri de Yasaklanıyor

İngiltere'de 16 Yaş Altı İçin Sosyal Medyadan Sonra Mesaj Özellikli Alışveriş Siteleri de Yasaklanıyor

İngiltere
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 17:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İngiltere Kültür Bakanı Lisa Nandy, ikinci el alışveriş siteleri Vinted ve eBay'in 16 yaş altına yönelik sosyal medya yasağı kapsamına alınmasını ciddi şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Yasak gelecek yıl mart ayında yürürlüğe girecek ve çocukların Instagram, TikTok ve Snapchat gibi platformlara erişimini engelleyecek. Basına yansıyan bilgilere göre genişletmenin nedeni, mesajlaşma özelliklerinin yabancıların çocukları istismar amacıyla kandırmasına zemin hazırlayabileceği endişesi. Depop ve Facebook Marketplace'in de listeye girebileceği belirtiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bakan Nandy kapıyı aralık bıraktı.

Bakan Nandy kapıyı aralık bıraktı.

Lisa Nandy, Pazar günü yayınlanan bir televizyon programında hükümetin Vinted ve eBay'i 16 yaş altı sosyal medya yasağına dahil etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bunu yapmayı ciddi biçimde değerlendiriyoruz. Amacımız çocukları güvende tutmak.”

Nandy'nin açıklaması, İngiltere'de bu yasağın nasıl uygulanacağına dair tartışmaların yoğunlaştığı günlere denk geldi. İletişim düzenleyicisi Ofcom geçen ay, milyonlarca sosyal medya kullanıcısının 16 yaş üstü olup olmadığını belirlemenin en etkili yollarına ilişkin önerilerini açıklamıştı.

Yasak gelecek mart ayında başlıyor.

Yasak gelecek mart ayında başlıyor.

İngiltere'de 16 yaş altı sosyal medya yasağının gelecek yıl mart ayında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Çocukların Instagram, TikTok ve Snapchat gibi platformlara erişimi engellenecek. Hükümet yasağı bu yılın haziran ayında duyurmuş ve en büyük 10 platformun kapsama gireceğini açıklamıştı. YouTube da yasağa dahil olacak, ancak çocuklar için tasarlanan güvenli sürümü YouTube Kids kapsam dışında kalacak.

Platformlar zaten 18 yaş sınırı koyuyor.

Platformlar zaten 18 yaş sınırı koyuyor.

eBay, ilanların bir sözleşmeye girmeyi gerektirdiği gerekçesiyle tüm üyelerinden 18 yaş üstü olmasını istiyor. Çoğunlukla kullanılmayan giysi ve moda ürünlerinin alınıp satıldığı Vinted de kullanıcılarından en az 18 yaşında olmalarını şart koşuyor. Vinted son dönemde hızla büyüyerek İngiltere'de 17 milyon kullanıcıya ulaştı ve yorum taleplerine yanıt vermedi. eBay'in bir sözcüsü ise konuya şu sözlerle yanıt verdi:

“Milyonlarca müşterimize güvenilir ve güvenli bir alışveriş deneyimi sunmaya odaklanıyoruz. Önerilen yasanın ayrıntıları henüz net olmasa da hükümetle yapıcı biçimde çalışmaya devam etmeyi bekliyoruz.”

Sorun mesajlaşma özelliklerinde.

Sorun mesajlaşma özelliklerinde.

Basına yansıyan bilgilere göre yasağın genişletilmesinin nedeni, mesajlaşma işlevlerinin yabancıların çocukları istismar amacıyla kandırmasına imkân verebileceği endişesi. Aynı gerekçeyle ikinci el satış platformları Depop ve Facebook Marketplace'in de yasaklı sitelerin listesine eklenebileceği belirtiliyor. Hükümet kapsamı, amacı sosyal etkileşim sağlamak olan ve kullanıcıların içerik paylaşmasına izin veren platformlar olarak tanımlamıştı. Canlı yayın özelliği olan veya yabancıların çocuklarla iletişim kurma ihtimalini doğuran platformlar, oyun siteleri de dahil olmak üzere kısıtlanacak. İngiltere'de 8 ile 12 yaş arası çocukların en çok kullandığı oyun platformu Roblox yasaklanmayacak, ancak sohbet gibi bazı özellikleri kısıtlanacak.

Avustralya'da çocuklar yasağı aştı.

Avustralya'da çocuklar yasağı aştı.

İngiltere'deki yasak, geçen yıl Avustralya'da uygulamaya giren benzer bir yasağın ardından geliyor. Avustralya'daki çocukların birçoğu yasağı aşmanın yollarını buldu. İngiltere ise daha sert bir yaklaşım izleyeceğini söylüyor. Avustralya'da yasağın etkisi bugünlerde yüksek mahkemede de sınanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın