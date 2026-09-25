Ed Sheeran'ın Macklemore Krizinin Yaşandığı Stadyumdaki Konserleri Saatler Kala İptal Edildi

Tartışma, turnenin ön sanatçısı olan Amerikalı rapçi Macklemore'un 5 Eylül'de New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda sahnede 'Özgür Filistin' demesinin ardından başladı. Macklemore 14 Eylül'de turneden çıkarıldığını duyurarak bu kararın arkasında Gillette Stadyumu'nun da sahibi olan New England Patriots'un milyarder patronu Robert Kraft'ın olduğunu öne sürdü ve Kraft'ın Sheeran'ı bizzat arayarak kendisinin stadyumda sahne almasına izin verilmeyeceğini söylediğini iddia etti. Kraft ise yaptığı açıklamada kararın rapçinin son sözleri ile 'daha geniş bir antisemitik söylem ve imge geçmişi' nedeniyle alındığını belirterek, 'Bu karar masum Filistinlilerin acısını küçümsemek ya da kimsenin onlar adına savunuculuk yapma hakkını inkâr etmek anlamına gelmiyor. Onların acısı ve kaybı gerçek.' dedi. Macklemore turneden elde ettiği 1 milyon dolarlık geliri Filistinlilere yardım eden kuruluşlara bağışlayacağını açıklarken, Kraft da Sheeran'ın talebi üzerine bölgeye 2 milyon dolarlık yardım yapacağını duyurdu.