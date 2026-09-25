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Ed Sheeran'ın Macklemore Krizinin Yaşandığı Stadyumdaki Konserleri Saatler Kala İptal Edildi

Ed Sheeran'ın Macklemore Krizinin Yaşandığı Stadyumdaki Konserleri Saatler Kala İptal Edildi

Konser
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.09.2026 - 20:49
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İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın Macklemore tartışmasının gölgesinde süren ABD turnesinde yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcının Massachusetts'teki Gillette Stadyumu'nda vermesi planlanan iki konser, ilk gösteriye saatler kala iptal edildi.

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Konserler fırtına nedeniyle iptal edildi.

Konserler fırtına nedeniyle iptal edildi.

Sheeran'ın Loop Turnesi kapsamında Foxborough'daki Gillette Stadyumu'nda cuma ve cumartesi akşamı saat 20.00'de sahne alması planlanıyordu. Turnenin organizatörü Messina Touring, ilk konsere saatler kala sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Boston ve New England genelinde hafta sonu boyunca geçerli olan şiddetli hava uyarıları nedeniyle ve yerel yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından Gillette Stadyumu'ndaki Ed Sheeran konserlerini iptal etme yönünde zor bir karar aldık. Karar, hayranların, çalışanların ve gösterilerde yer alan herkesin güvenliği en öncelikli konu olarak gözetilerek verildi.' dedi. Bölgeye yaklaşan ve ABD'nin kuzeydoğu kıyılarında güçlü rüzgar ve yoğun yağışla etkili olan 'nor'easter' fırtınası nedeniyle Foxborough çevresinde rüzgarın saatte 65 ile 90 kilometre arasında esmesi bekleniyor. Organizatör, bilet bedellerinin satın alınan noktadan iade edileceğini, Ticketmaster üzerinden bilet alanlara ise iadenin otomatik yapılacağını duyurdu.

Kriz Macklemore'un turneden çıkarılmasıyla başladı.

Kriz Macklemore'un turneden çıkarılmasıyla başladı.

Tartışma, turnenin ön sanatçısı olan Amerikalı rapçi Macklemore'un 5 Eylül'de New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda sahnede 'Özgür Filistin' demesinin ardından başladı. Macklemore 14 Eylül'de turneden çıkarıldığını duyurarak bu kararın arkasında Gillette Stadyumu'nun da sahibi olan New England Patriots'un milyarder patronu Robert Kraft'ın olduğunu öne sürdü ve Kraft'ın Sheeran'ı bizzat arayarak kendisinin stadyumda sahne almasına izin verilmeyeceğini söylediğini iddia etti. Kraft ise yaptığı açıklamada kararın rapçinin son sözleri ile 'daha geniş bir antisemitik söylem ve imge geçmişi' nedeniyle alındığını belirterek, 'Bu karar masum Filistinlilerin acısını küçümsemek ya da kimsenin onlar adına savunuculuk yapma hakkını inkâr etmek anlamına gelmiyor. Onların acısı ve kaybı gerçek.' dedi. Macklemore turneden elde ettiği 1 milyon dolarlık geliri Filistinlilere yardım eden kuruluşlara bağışlayacağını açıklarken, Kraft da Sheeran'ın talebi üzerine bölgeye 2 milyon dolarlık yardım yapacağını duyurdu.

Diğer ön sanatçılar da turneden çekildi.

Diğer ön sanatçılar da turneden çekildi.

Sheeran'ın 15 Eylül'de Macklemore'un turneden çıkarılmasının organizatörün kararı olduğunu açıklamasının ardından turnenin diğer ön sanatçıları da peş peşe çekildi. Danimarkalı grup Lukas Graham, İrlandalı şarkıcı Aaron Rowe, Güney Amerika konserlerinde sahne alacak olan Finneas ve turnenin başından beri Sheeran'a eşlik eden İrlandalı folk grubu Beoga, turneden ayrıldıklarını duyurdu. Finneas yaptığı paylaşımda, 'Sanatçılar ezilenler için sesini yükselttiğinde susturulmamalı.' dedi. Massachusetts Başsavcısı Andrea Joy Campbell de kadroda yaşanan köklü değişiklik nedeniyle Ticketmaster'dan Gillette konserleri için bilet iadesi yapılmasını talep etmiş, şirket iadeleri kabul etmişti. Massachusetts Peace Action adlı kuruluş ise Macklemore ile dayanışma amacıyla cumartesi günkü konser öncesinde stadyumun önünde protesto düzenlemeyi planlıyordu.

Sheeran sahnede gözyaşlarını tutamamıştı.

Sheeran sahnede gözyaşlarını tutamamıştı.

Sheeran geçen hafta sonu Philadelphia'daki Lincoln Financial Field'da ön sanatçı olmadan verdiği konserde, stadyumun önünde Filistin yanlısı göstericiler toplanırken sahneden tartışmaya ilişkin bir konuşma yaptı. Gazze'deki durumu 'felaket ve savunulamaz' olarak nitelendiren şarkıcı, 'Hayranları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum ve hiçbir zaman aktivist bir müzisyen olmak istemedim, ama bu durum beni ifade özgürlüğü ve gezegendeki en karmaşık siyasi mesele hakkındaki önemli ve tutkulu bir tartışmanın ortasına koydu.' dedi. Konuşmasını sahnedeki ekrandan okuduğu gözlenen Sheeran, bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Macklemore ise geliri Filistinlilere yardım eden kuruluşlara aktarılacak 'Özgür Filistin' adlı konser serisini duyurdu, seri 26 Ekim'de Dublin'de başlayıp Paris ve Londra ile devam edecek. Sheeran'ın turnedeki bir sonraki konseri ise 3 Ekim'de Atlanta'da yapılacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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