Ed Sheeran'ın Macklemore Krizinin Yaşandığı Stadyumdaki Konserleri Saatler Kala İptal Edildi
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Konserler fırtına nedeniyle iptal edildi.
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Kriz Macklemore'un turneden çıkarılmasıyla başladı.
Diğer ön sanatçılar da turneden çekildi.
Sheeran sahnede gözyaşlarını tutamamıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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