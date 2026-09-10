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Eylül 2026 Alfa Romeo Fiyat Listesi! İşte Alfa Romeo Elettrica, Ibrida, Tonale ve Giulia Güncel Fiyatları

Eylül 2026 Alfa Romeo Fiyat Listesi! İşte Alfa Romeo Elettrica, Ibrida, Tonale ve Giulia Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 17:00
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İtalyan otomotiv tutkusunu 'Cuore Sportivo' (Sportif Kalp) felsefesiyle yollara taşıyan Alfa Romeo, Eylül ayında geçerli olan satış fiyatlarını duyurdu. Milano kökenli efsanevi üretici; dinamik tasarımıyla dikkat çeken yeni kompakt SUV modeli Junior ve hibrit teknolojisiyle öne çıkan Tonale ile pazarın en karakterize modellerini sunmaya devam ediyor.

Peki; Alfa Romeo Elettrica, Ibrida, Tonale, Giulia ve Stelvio modellerinin Eylül 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Alfa Romeo'nun Eylül ayı fiyatları.

Kaynak: https://www.alfaromeo.com.tr/
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Eylül 2026 Alfa Romeo Güncel Fiyat Listesi

Eylül 2026 Alfa Romeo Güncel Fiyat Listesi

Stellantis bünyesinde sportif çizgisiyle ayrışan İtalyan temsilci Alfa Romeo, Eylül 2026 itibarıyla geçerli tavsiye edilen perakende satış fiyatlarını duyurdu. Keskin tasarım dili, dengeli ağırlık dağılımı ve performans odaklı altyapısıyla öne çıkan modeller, sonbahar sezonuna güncellenen rakamlarla giriş yapıyor.

Aşağıda yer alan rakamlar, Alfa Romeo tarafından bildirilen tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarıdır. Nihai satış fiyatları ise tercih edilecek opsiyonel donanım paketlerine, stok durumuna, dönemlik kampanyalara ve ödeme koşullarına göre değişebilir.

Alfa Romeo Junior Elettrica Fiyat Listesi Eylül 2026

Alfa Romeo Junior Elettrica Fiyat Listesi Eylül 2026
  • Junior Elettrica 4x2 Speciale+ Çift Kavramalı Otomatik Elektrik - 2.474.300 TL

Alfa Romeo Junior Ibrida Fiyat Listesi Eylül 2026

Alfa Romeo Junior Ibrida Fiyat Listesi Eylül 2026
  • Junior Ibrida Speciale 4x2 Speciale+ Çift Kavramalı Otomatik Benzinli Hibrit - 2.668.200 TL

Alfa Romeo Tonale Fiyat Listesi Eylül 2026

Alfa Romeo Tonale Fiyat Listesi Eylül 2026

  • TONALE HYBRID 175 4x2 Speciale DCT (Otomatik) Benzinli Hibrit - 4.247.400TL TL

  • TONALE DIESEL 130 4x2 Ti DCT (Otomatik) Dizel - 3.725.700TL TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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