Eylül 2026 Alfa Romeo Fiyat Listesi! İşte Alfa Romeo Elettrica, Ibrida, Tonale ve Giulia Güncel Fiyatları

İtalyan otomotiv tutkusunu 'Cuore Sportivo' (Sportif Kalp) felsefesiyle yollara taşıyan Alfa Romeo, Eylül ayında geçerli olan satış fiyatlarını duyurdu. Milano kökenli efsanevi üretici; dinamik tasarımıyla dikkat çeken yeni kompakt SUV modeli Junior ve hibrit teknolojisiyle öne çıkan Tonale ile pazarın en karakterize modellerini sunmaya devam ediyor.

Peki; Alfa Romeo Elettrica, Ibrida, Tonale, Giulia ve Stelvio modellerinin Eylül 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Alfa Romeo'nun Eylül ayı fiyatları.