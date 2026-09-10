Eylül 2026 Mini Fiyat Listesi! İşte Mini Cooper, Clubman, Cabrio ve Countryman Güncel Fiyatları

BMW Group güvencesiyle Türkiye pazarında yer alan MINI, 1 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olan tavsiye edilen satış fiyatlarını açıkladı. Dijitalleşen dairesel OLED ekranı, sürdürülebilir iç mekan malzemeleri ve elektrikli/benzinli motor seçenekleriyle öne çıkan model ailesi, yeni ayın fiyat stratejisiyle bayilerde satışa sunuluyor.

Aşağıdaki rakamlar ise MINI tarafından ilan edilen tavsiye edilen azami anahtar teslim satış fiyatlarıdır. Ancak satın alacağınız aracın nihai fiyatının seçilecek donanım seviyesi, ilave opsiyonlar, gövde rengi tercihleri, indirimler ve stok durumuna göre değişebileceğini unutmayın.