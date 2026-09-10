MG Fiyat Listesi Eylül 2026! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları
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Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
1924'ten günümüze uzanan 100 yıllık köklü İngiliz Morris Garages mirasını elektrikli ve hibrit teknolojilerle geleceğe taşıyan MG, Eylül ayında geçerli fiyatlarını duyurdu. 2007 yılından bu yana dünya otomotiv devi SAIC Motor çatısı altında küresel ölçekte büyüyen ve Türkiye'de Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle temsil edilen marka; sportif tasarım çizgisini, yüksek güvenlik standartlarını ve ulaşılabilir mobilite anlayışını harmanlamaya devam ediyor.
Peki MG4, Yeni HS, MG7 ve Marvel R modellerinin Eylül 2026 fiyat etiketleri nasıl şekillendi? İşte MG’nin Eylül ayı fiyatları.
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Eylül 2026 MG Güncel Fiyat Listesi ve Öne Çıkanlar
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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