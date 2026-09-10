MG Fiyat Listesi Eylül 2026! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

Doğan Trend Otomotiv distribütörlüğünde Türkiye pazarında güçlü bir ivme yakalayan MG, Eylül 2026 perakende satış fiyatlarını ilan etti. Elektrikli sürüşü geniş kitleler için erişilebilir kılan %100 elektrikli modeller ve verimli benzinli/hibrit motor seçenekleri, sonbahara özel alım avantajlarıyla otomobil severleri bekliyor.

Aşağıda yer alan fiyatlar, MG Türkiye tarafından ilan edilen Eylül 2026'da geçerli tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Nihai satış fiyatları ise seçilen donanım seviyesi, ek opsiyonel özellikler, stok durumları, dönemlik indirimler ve finansman imkanlarına bağlı olarak değişebilir.