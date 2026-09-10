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MG Fiyat Listesi Eylül 2026! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

MG Fiyat Listesi Eylül 2026! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 16:54
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1924'ten günümüze uzanan 100 yıllık köklü İngiliz Morris Garages mirasını elektrikli ve hibrit teknolojilerle geleceğe taşıyan MG, Eylül ayında geçerli fiyatlarını duyurdu. 2007 yılından bu yana dünya otomotiv devi SAIC Motor çatısı altında küresel ölçekte büyüyen ve Türkiye'de Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle temsil edilen marka; sportif tasarım çizgisini, yüksek güvenlik standartlarını ve ulaşılabilir mobilite anlayışını harmanlamaya devam ediyor.

Peki MG4, Yeni HS, MG7 ve Marvel R modellerinin Eylül 2026 fiyat etiketleri nasıl şekillendi? İşte MG’nin Eylül ayı fiyatları.

Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
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Eylül 2026 MG Güncel Fiyat Listesi ve Öne Çıkanlar

Eylül 2026 MG Güncel Fiyat Listesi ve Öne Çıkanlar

Doğan Trend Otomotiv distribütörlüğünde Türkiye pazarında güçlü bir ivme yakalayan MG, Eylül 2026 perakende satış fiyatlarını ilan etti. Elektrikli sürüşü geniş kitleler için erişilebilir kılan %100 elektrikli modeller ve verimli benzinli/hibrit motor seçenekleri, sonbahara özel alım avantajlarıyla otomobil severleri bekliyor.

Aşağıda yer alan fiyatlar, MG Türkiye tarafından ilan edilen Eylül 2026'da geçerli tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Nihai satış fiyatları ise seçilen donanım seviyesi, ek opsiyonel özellikler, stok durumları, dönemlik indirimler ve finansman imkanlarına bağlı olarak değişebilir.

MG ZS Hybrid Luxury Hibrit Fiyat Listesi Eylül 2026

MG ZS Hybrid Luxury Hibrit Fiyat Listesi Eylül 2026
  • MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı Hibrit - Model Yılı 2026 - Fiyat: 2.655.000 TL — Eylül Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 2.299.000 TL

MG HS Hybrid+ Luxury Fiyat Listesi Eylül 2026

MG HS Hybrid+ Luxury Fiyat Listesi Eylül 2026
  • MG HS Hybrid+ Luxury Hibrit - Model Yılı 2026 - Fiyat: 3.295.000 — Eylül Ayına Özel Takas Desteği: 150.000 TL

MG HS Luxury Fiyat Listesi Eylül 2026

MG HS Luxury Fiyat Listesi Eylül 2026
  • MG HS Luxury Benzin - Model Yılı 2026 - Fiyat: 2.697.000 — Eylül Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 2.612.000 TL

MG7 Excellence Fiyat Listesi Eylül 2026

MG7 Excellence Fiyat Listesi Eylül 2026

  • MG7 Excellence Benzin - Model Yılı 2025 - Fiyat: 3.330.000 — Eylül Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 3.180.000 TL

  • MG7 Excellence Red Edition Benzin - Model Yılı 2025 - Fiyat: 3.480.000 — Eylül Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 3.330.000 TL

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MG7 Excellence 2026 Model Yılı Fiyat Listesi Eylül 2026

MG7 Excellence 2026 Model Yılı Fiyat Listesi Eylül 2026

  • MG7 Excellence Benzin - Model Yılı 2026 - Fiyat: 3.110.000 TL — Eylül Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 2.960.000 TL

  • MG7 Excellence Red Edition Benzin - Model Yılı 2026 - Fiyat: 3.245.000 TL — Eylül Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 3.095.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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