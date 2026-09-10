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Eylül 2026 Lexus Fiyat Listesi! İşte Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX ve LS Güncel Fiyatları

Eylül 2026 Lexus Fiyat Listesi! İşte Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX ve LS Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 17:00
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Japon lüksünü 'Takumi' el işçiliği ve 'Omotenashi' misafirperverlik felsefesiyle harmanlayan Lexus, Eylül 2026 fiyat listesini güncelledi. Toyota Group'un lüks temsilcisi; yüksek üretim kalitesi, sessiz kabin konforu ve kendini şarj eden hibrit teknolojisiyle öne çıkan LBX, NX ve RX gibi SUV modellerinin yanı sıra prestijli ultra lüks VIP taşıyıcı LM ile fark yaratmayı sürdürüyor.

Peki, Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX, LM ve LS modellerinin Eylül 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte Lexus'un güncel rakamları. 

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Eylül 2026 Lexus Fiyat Listesi ve Öne Çıkanlar

Eylül 2026 Lexus Fiyat Listesi ve Öne Çıkanlar

Japon lüks markası Lexus, Eylül 2026 dönemi tavsiye edilen satış fiyatlarını duyurdu. Kendini şarj eden hibrit (HEV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) motor seçenekleriyle öne çıkan model ailesi, yeni ayın fiyat stratejisiyle vitrine çıkıyor.

Aşağıda yer alan rakamlar tavsiye edilen başlangıç fiyatlarıdır. Nihai satış bedelleri; kişiselleştirilmiş donanım tercihleri, geri alım garantili finansman modelleri ve eylül ayına özel avantajlara göre farklılık gösterebilir.

Lexus LBX Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2026

Lexus LBX Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2026

LBX Hybrid Tavsiye Edilen 2026 MY Anahtar Teslim Fiyatı: 

  • LBX E-CVT 1490 cc - 3.220.000 TL

  • LBX Elegant E-CVT 1490 cc - 3.380.000 TL

  • LBX Relax E-CVT 1490 cc - 4.275.000 TL

  • LBX Cool E-CVT 1490 cc - 4.425.000 TL

LBX Hybrid Tavsiye Edilen 2025 MY Anahtar Teslim Fiyatı: 

  • LBX E-CVT 1490 cc - 2.865.000 TL

  • LBX Elegant E-CVT 1490 cc - 2.980.000 TL

Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2026

Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2026

  • NX 350h 4x4 Executive E-CVT 2487 cc - 8.700.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Exclusive E-CVT 2487 cc - 9.185.000 TL

(Tavsiye Edilen 2026 MY Anahtar Teslim Fiyatı)

Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2026

Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2026

  • RX 350h AWD Executive E-CVT 2487 cc - 10.970.000 TL 

  • RX 350h AWD Exclusive E-CVT 2487 cc - 11.845.000 TL

(Tavsiye Edilen 2026 MY Anahtar Teslim Fiyatı)

Lexus RX Performans Hibrit Fiyat Listesi Eylül 2026

Lexus RX Performans Hibrit Fiyat Listesi Eylül 2026

  • RX 500h AWD F Sport 6AT 2393 cc - (Model Yılı: 2026) - 12.785.000 TL

  • RX 500h AWD F Sport 6AT 2393 cc - (Model Yılı: 2025) - 9.980.000 TL

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Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2026

Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2026

  • LM 350h 4 Koltuklu E-CVT 2487 cc - 20.370.000 TL 

  • LM 350h 7 Koltuklu E-CVT 2487 cc - 17.620.000 TL 

(Model Yılı: 2026)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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