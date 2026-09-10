Eylül 2026 Lexus Fiyat Listesi! İşte Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX ve LS Güncel Fiyatları

Japon lüksünü 'Takumi' el işçiliği ve 'Omotenashi' misafirperverlik felsefesiyle harmanlayan Lexus, Eylül 2026 fiyat listesini güncelledi. Toyota Group'un lüks temsilcisi; yüksek üretim kalitesi, sessiz kabin konforu ve kendini şarj eden hibrit teknolojisiyle öne çıkan LBX, NX ve RX gibi SUV modellerinin yanı sıra prestijli ultra lüks VIP taşıyıcı LM ile fark yaratmayı sürdürüyor.

Peki, Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX, LM ve LS modellerinin Eylül 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte Lexus'un güncel rakamları.

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