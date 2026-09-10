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Eylül 2026 Omoda ve Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Omoda 5, Omoda 7 ve Jaecoo 7 Güncel Fiyatları

Eylül 2026 Omoda ve Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Omoda 5, Omoda 7 ve Jaecoo 7 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Chery
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 17:00
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Otomotiv devlerinden Chery Group çatısı altında küresel pazarda hızla yükselen OMODA ve JAECOO, Eylül 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Fütüristik çizgileri ve akıllı teknolojileriyle genç sürücüleri hedefleyen OMODA 5 ile şık arazi karakterini ve güçlü duruşunu yenilikçi sürüş sistemleriyle birleştiren JAECOO 7, Türkiye pazarında sonbahar dönemine avantajlı fiyat etiketleriyle giriyor.

Peki, Jaecoo 7, Omoda 5 ve markanın yeni amiral gemisi Omoda 7 modellerinin Eylül ayı fiyatları ne kadar oldu? İşte Omoda 5 ve 7'nin fiyatları ve teknik özellikleri.

Kaynak: https://www.omodajaecoo.com.tr/
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OMODA & JAECOO Eylül 2026 Güncel Fiyat Listesi

OMODA & JAECOO Eylül 2026 Güncel Fiyat Listesi

Chery Group'un küresel pazara sunduğu yeni nesil markalar OMODA ve JAECOO, Eylül ayında geçerli olacak perakende satış fiyatlarını duyurdu. Zengin standart donanım seviyesi, gelişmiş sürüş asistanları ve iddialı garanti paketleriyle dikkat çeken SUV modelleri, yeni ay etiketleriyle bayilerde yerini aldı.

Aşağıdaki fiyatlar ise Chery Group tarafından belirlenmiş olup stok durumuna, Eylül ayına özel kampanyalara, ödeme seçeneklerine ve ek donanım paketlerine bağlı olarak değişebilir. 

Omoda 7 Neo Fiyat Listesi Eylül 2026

Omoda 7 Neo Fiyat Listesi Eylül 2026
  • Omoda 7 Neo 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin - 1.598 cc - 145 bg - 2.890.000 TL

Omoda 5 Ultima Fiyat Listesi Eylül 2026

Omoda 5 Ultima Fiyat Listesi Eylül 2026
  • Omoda 5 Ultima 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin - 1.598 cc - 145 bg - 2.300.000 TL

Jaecoo 7 Revive 4x2 Fiyat Listesi Eylül 2026

Jaecoo 7 Revive 4x2 Fiyat Listesi Eylül 2026

  • Jaecoo 7 Revive 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2025 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.270.000 TL

  • Jaecoo 7 Revive 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2026 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.390.000 TL

Jaecoo 7 Evolve 4x2 Fiyat Listesi Eylül 2026

Jaecoo 7 Evolve 4x2 Fiyat Listesi Eylül 2026
  • Jaecoo 7 Evolve 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2026 Model Yılı Tavsiye Edilen Eylül Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.600.000 TL
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Jaecoo 7 Evolve 4x4 Fiyat Listesi Eylül 2026

Jaecoo 7 Evolve 4x4 Fiyat Listesi Eylül 2026
omodajaecoo.inoto.com.tr
  • Jaecoo 7 Evolve 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2026 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.910.000 TL

Yeni Omoda 5 ve Omoda 7'nin Özellikleri

Yeni Omoda 5 ve Omoda 7'nin Özellikleri

Omoda ve Jaecoo ailelerine ait otomobiller, sadece cazip fiyatları ile değil, özgün teknik özellikleri ile de otomotiv sektöründe rakiplerinden ayrışıyorlar.

Omoda 5'in Teknik Özellikleri:

Omoda 5 modeli, sürücüye adeta bir kucak açan sportif koltukları ve 64 farklı renkte kişiselleştirilebilen iç ambiyans aydınlatması ile sürüş deneyimine yepyeni bir boyut katıyor. Sony'nin geliştirdiği ses sistemi, 50W gücünde hızlı kablosuz şarj özelliği ve kullanıcı dostu dijital ekranları, sürüş deneyimini bir multimedya festivaline dönüştürüyor. 

Güvenlik konusunda da iddialı olan Omoda 5, 7 adet hava yastığı ve yüksek dayanıklılığa sahip çelik gövdesi ile Euro NCAP güvenlik standartlarını aşmayı hedefliyor.

Omoda 7'nin Teknik Özellikleri:

Göz alıcı bir SUV arayanlar için tasarlanmış olan Omoda 7, 15,6 inçlik hareketli multimedya ekranı ile otomotiv sektöründe yeni bir çağın kapılarını aralıyor. Çok bölgeli ses deneyimi ve 540 derecelik gelişmiş kamera sistemi gibi özelliklerle donatılmış olan model, 21 farklı akıllı sürüş destek fonksiyonu ile otonom sürüş deneyimini en gerçekçi şekilde kullanıcılarına sunmayı vadediyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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