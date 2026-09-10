Eylül 2026 Omoda ve Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Omoda 5, Omoda 7 ve Jaecoo 7 Güncel Fiyatları

Omoda ve Jaecoo ailelerine ait otomobiller, sadece cazip fiyatları ile değil, özgün teknik özellikleri ile de otomotiv sektöründe rakiplerinden ayrışıyorlar.

Omoda 5'in Teknik Özellikleri:

Omoda 5 modeli, sürücüye adeta bir kucak açan sportif koltukları ve 64 farklı renkte kişiselleştirilebilen iç ambiyans aydınlatması ile sürüş deneyimine yepyeni bir boyut katıyor. Sony'nin geliştirdiği ses sistemi, 50W gücünde hızlı kablosuz şarj özelliği ve kullanıcı dostu dijital ekranları, sürüş deneyimini bir multimedya festivaline dönüştürüyor.

Güvenlik konusunda da iddialı olan Omoda 5, 7 adet hava yastığı ve yüksek dayanıklılığa sahip çelik gövdesi ile Euro NCAP güvenlik standartlarını aşmayı hedefliyor.

Omoda 7'nin Teknik Özellikleri:

Göz alıcı bir SUV arayanlar için tasarlanmış olan Omoda 7, 15,6 inçlik hareketli multimedya ekranı ile otomotiv sektöründe yeni bir çağın kapılarını aralıyor. Çok bölgeli ses deneyimi ve 540 derecelik gelişmiş kamera sistemi gibi özelliklerle donatılmış olan model, 21 farklı akıllı sürüş destek fonksiyonu ile otonom sürüş deneyimini en gerçekçi şekilde kullanıcılarına sunmayı vadediyor.