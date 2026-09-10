Eylül 2026 Omoda ve Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Omoda 5, Omoda 7 ve Jaecoo 7 Güncel Fiyatları
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.omodajaecoo.com.tr/
Otomotiv devlerinden Chery Group çatısı altında küresel pazarda hızla yükselen OMODA ve JAECOO, Eylül 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Fütüristik çizgileri ve akıllı teknolojileriyle genç sürücüleri hedefleyen OMODA 5 ile şık arazi karakterini ve güçlü duruşunu yenilikçi sürüş sistemleriyle birleştiren JAECOO 7, Türkiye pazarında sonbahar dönemine avantajlı fiyat etiketleriyle giriyor.
Peki, Jaecoo 7, Omoda 5 ve markanın yeni amiral gemisi Omoda 7 modellerinin Eylül ayı fiyatları ne kadar oldu? İşte Omoda 5 ve 7'nin fiyatları ve teknik özellikleri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
OMODA & JAECOO Eylül 2026 Güncel Fiyat Listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Omoda 7 Neo Fiyat Listesi Eylül 2026
Omoda 5 Ultima Fiyat Listesi Eylül 2026
Jaecoo 7 Revive 4x2 Fiyat Listesi Eylül 2026
Jaecoo 7 Evolve 4x2 Fiyat Listesi Eylül 2026
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jaecoo 7 Evolve 4x4 Fiyat Listesi Eylül 2026
Yeni Omoda 5 ve Omoda 7'nin Özellikleri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın