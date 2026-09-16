Her Mutfakta Bir Ürünü Var: Yarım Asırlık Türk Şirketi İflasın Eşiğinde!

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan İtimat Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., tam boy fırınlardan ankastre ocaklara, quartz ısıtıcılardan katmer saçlarına kadar geniş bir ürün gamıyla biliniyor. 705 milyon TL sermayeli şirket, yıllar içinde Kumtel, Simfer ve Femaş gibi markalarla birlikte Kayseri'yi Türkiye'nin beyaz eşya ve mutfak aletleri üssüne dönüştüren firmalardan biri oldu. Özellikle kırsal kesimde uzun yıllar 'İtimat sobası' ve 'İtimat fırını' tabirleriyle anılan ürünler, kuşaklar boyunca pek çok evin mutfağında yer buldu.