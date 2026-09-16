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Her Mutfakta Bir Ürünü Var: Yarım Asırlık Türk Şirketi İflasın Eşiğinde!

Her Mutfakta Bir Ürünü Var: Yarım Asırlık Türk Şirketi İflasın Eşiğinde!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.09.2026 - 09:36
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Kayseri'nin yarım asırlık sanayi kuruluşlarından İtimat Makina, ürettiği fırın, ocak ve ısıtıcılarla yıllarca Türkiye'nin neredeyse her mutfağına girdi. Ancak son dönemde yaşanan ödeme güçlüğü şirketi yeniden mahkeme kapısına götürdü. Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, İtimat Makina hakkında 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi.

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1970'lerden Bu Yana Döküm Merdaneli Fırınlar Üreten İtimat Makina, Zamanla Türkiye'nin En Tanıdık Mutfak Markalarından Birine Dönüştü.

1970'lerden Bu Yana Döküm Merdaneli Fırınlar Üreten İtimat Makina, Zamanla Türkiye'nin En Tanıdık Mutfak Markalarından Birine Dönüştü.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan İtimat Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., tam boy fırınlardan ankastre ocaklara, quartz ısıtıcılardan katmer saçlarına kadar geniş bir ürün gamıyla biliniyor. 705 milyon TL sermayeli şirket, yıllar içinde Kumtel, Simfer ve Femaş gibi markalarla birlikte Kayseri'yi Türkiye'nin beyaz eşya ve mutfak aletleri üssüne dönüştüren firmalardan biri oldu. Özellikle kırsal kesimde uzun yıllar 'İtimat sobası' ve 'İtimat fırını' tabirleriyle anılan ürünler, kuşaklar boyunca pek çok evin mutfağında yer buldu.

Ancak Yarım Asırlık Firma, Bu Yılın Mart Ayında İlk Kez Mahkeme Kapısını Çaldı.

Ancak Yarım Asırlık Firma, Bu Yılın Mart Ayında İlk Kez Mahkeme Kapısını Çaldı.

Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 26 Mart 2026'da İtimat Makina'ya 3 aylık geçici konkordato mühleti tanımıştı. Şirket bu süreçte yaklaşık 330 milyon TL değerindeki gayrimenkullerini satışa çıkararak borçlarını kapatma planı sunmuş, temmuz ayında da 350 bin dolarlık bir tahsilat gerçekleştirmişti. Ancak alacaklılar arasındaki görüş ayrılıkları sürdü ve mahkeme 26 Ağustos 2026'da şirketin kesin mühlet talebini reddederek geçici konkordato korumasını kaldırdı, iflasına ise yer olmadığına hükmetti.

Ret Kararının Üzerinden Yalnızca 3 Hafta Geçti, İtimat Makina Yeniden Mahkeme Kapısında.

Ret Kararının Üzerinden Yalnızca 3 Hafta Geçti, İtimat Makina Yeniden Mahkeme Kapısında.

Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin 'ödeme güçlüğü' gerekçesiyle yaptığı yeni başvuruyu kabul ederek 16 Eylül 2026'da bir kez daha 3 aylık geçici konkordato mühleti kararı verdi. Süreci bu kez muhasebe öğretim üyesi Ahmet Tanç, hukukçu Serkan Akdeniz ve bağımsız denetçi öğretim üyesi Zeki Doğan'dan oluşan yeni bir komiser heyeti denetleyecek. Ahmet Tanç, mart ayındaki ilk süreçte de komiser heyetinde görev almıştı.

Alacaklılara Kararı İtiraz İçin Sadece 7 Gün Süre Tanındı.

Alacaklılara Kararı İtiraz İçin Sadece 7 Gün Süre Tanındı.

Mahkeme kararının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesinin ardından alacaklılar, 7 günlük kesin süre içinde mahkemeye dilekçe sunarak konkordato talebinin reddedilmesini isteyebilecek. Bu hak kullanılmazsa süreç, komiser heyetinin denetiminde 3 ay boyunca devam edecek. Kayserili sanayi kuruluşunun bu ikinci başvurudan mart ayındaki gibi bir ret kararıyla mı, yoksa kalıcı bir yeniden yapılanmayla mı çıkacağı önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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