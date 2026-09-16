Her Mutfakta Bir Ürünü Var: Yarım Asırlık Türk Şirketi İflasın Eşiğinde!
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Kayseri'nin yarım asırlık sanayi kuruluşlarından İtimat Makina, ürettiği fırın, ocak ve ısıtıcılarla yıllarca Türkiye'nin neredeyse her mutfağına girdi. Ancak son dönemde yaşanan ödeme güçlüğü şirketi yeniden mahkeme kapısına götürdü. Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, İtimat Makina hakkında 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi.
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1970'lerden Bu Yana Döküm Merdaneli Fırınlar Üreten İtimat Makina, Zamanla Türkiye'nin En Tanıdık Mutfak Markalarından Birine Dönüştü.
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Ancak Yarım Asırlık Firma, Bu Yılın Mart Ayında İlk Kez Mahkeme Kapısını Çaldı.
Ret Kararının Üzerinden Yalnızca 3 Hafta Geçti, İtimat Makina Yeniden Mahkeme Kapısında.
Alacaklılara Kararı İtiraz İçin Sadece 7 Gün Süre Tanındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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